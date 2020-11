[Review VF] Prometheus Life and Death Tome 3 - Aliens

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Prometheus Life and Death Tome 3 - Aliens. Le numéro est écrit par Dan Abnett et est dessiné par Moritat. Il est sorti en novembre 2020 pour 16.95 euros.

Après avoir affronté les Predator et découvert la menace des Ingénieurs, les colonial marines se retrouvent face à la pire menace jamais rencontrée dans l'espace : les Aliens.

Il me faudrait une sacrée bonne raison pour vouloir rester ici.

Si le titre a commencé de manière relativement conventionnelle, on ne peut nier que Dan Abnett a su mettre en place un bon nombre de pièces qu'il a, ensuite, utilisé à bon escient. Il n'est pas forcément aisé de mêler tous ces univers mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que le scénariste s'en est plutôt bien tiré. Il n'est pas tombé de le piège de la surenchère et a su conserver son poste de maître d'oeuvre pour avoir une histoire qui est construite de manière intelligente. Les révélations ne s'enchaînent pas à chaque page mais, d'un autre côté, l'action s'enchaîne avec un sacré rythme. Après tout, nous avons de l'action dès la première page et une magnifique double page dès la suivante. Le tout nous mène à un combat final assez classe et très intéressant à suivre. De manière générale, on peut même dire que les morts et le sang sont largement au rendez-vous. Enfin,n ous retrouvons également avec plaisir plusieurs personnages notamment la team humain/predator déjà vue dans le tome précédent. Clairement... on ne s'ennuie pas !

Je me fie à mon instinct. C'est la pire décision que je puisse prendre.

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, le dessinateur a, une fois encore, changé. Il y a donc une nouvelle rupture graphique avec les volumes précédents. Au-delà de cela, il y a également des choses à redire sur le travail proposé par le dessinateur. Après tout, il n'y a pas vraiment de problème pour les visages au premier plan. Par contre, il n'est pas rare que les visages en arrière plan soient catastrophiques. Entendons-nous bien, les visages en arrière sont toujours moins détaillés que ceux en premier plan. C'est évident. Mais là, il y a quand même du lourd. On parle de visages qui se résument à deux points et trois traits (les yeux, les sourcils et la bouche). C'est un petit peu exagéré. Les Aliens sont également dessinés de manière expéditive lorsqu'ils sont en arrière plan mais, les concernant, cela passe déjà mieux. Par contre, il ne s'agit là que du seul point négatif. Pour le reste, les créatures sont impressionnantes et la mise en scène et les scènes d'action sont très bonnes.

En bonus, vous trouverez du sublimes illustrations notamment de David Palumbo (qui, d'ailleurs, a réalisé la cover).