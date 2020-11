[Review VF] Aliens Apocalypse : Le culte des Anges

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Aliens Apocalypse : Le culte des Anges. Le numéro est écrit par Mark Schultz et est dessiné par Doug Wheatley. Il est sorti ce mois-ci par 17.95 euros.

Est-ce une coïncidence si les humains ont rencontré les Aliens aux confins de l’Espace ?

Ou y a-t-il quelque chose attaché à l’essence même du cosmos qui a permis leur inexorable expansion à travers les galaxies ?

Alecto Throop va découvrir à ses dépens qu’une bataille contre les créatures meurtrières n’est rien comparé à une rencontre avec leurs maîtres… ou les humains qui ont découvert leurs secrets.

Ma compagnie a signé pour une opération de sauvetage. Pas une putain de chasse à l'homme.

Vestron commence à avoir un sacré catalogue Alien. Autant dire que si vous avez lu tous les comics de l'éditeur, vous devez avoir un bel esprit critique sur l'univers. On peut même dire que l'on devient, sans doute, un petit peu plus difficile de vous surprendre. Pourtant, Aliens Apocalypse a de bonnes petites idées qui peuvent créer la surprise.

Le point fort réside dans le fait que le scénariste prend clairement des risques. L'espion synthétique débusqué, le présence réduite des Xenomorphes, le synopsis assez convenu... Il n'était pas forcément aisé de plaire avec une telle approche mais le résultat final est plutôt bon. Tout ceci est possible grâce à une approche mature de l'univers mais également de très bonnes idées. En tête, on peut penser à l'idée du traitement qui devrait dérouter plus d'un fan. Difficile d'en dire plus sans spoiler alors on va s'abstenir, mais il s'agit clairement d'une idée surprenante, pas forcément malvenue, et qui représente à elle-seule une belle prise de risque.

Pour ceux qui voient également l'univers Alien dans leur ensemble (avec les films donc), on ne peut également que saluer l'approche du scénariste. Nous sommes tout de même 15 ans avant Prometheus et pourtant, on a déjà cette volonté de la rencontre des humains et des Ingénieurs tout en faisant des liens avec d'autres titres. Pour les amateurs de comics qui ont un oeil sur la continuité, il était difficile de faire mieux.

Le seul point négatif concernerait plutôt l'ambiance générale de l'oeuvre. Il n'y a pas ce côté horrifique et oppressant que l'on peut avoir dans les autres comics. Ceci est peut-être dû aux couleurs trop chaudes ou à la mise en scène, mais il est plutôt clair que l'apparition d'une créature n'a pas l'impact habituel.

Comment ça a pu foirer à ce point.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins et la colorisation sont plutôt bons. Le jeu d'ombre et le découpage sont efficaces et le design des créatures est travaillé. A l'inverse, certaines cases manquent peut-être de force. Il arrive que la mise en scène soit un peu trop classique voire maladroite notamment lorsque la créature est présente. Cette dernière perd alors de son charisme et, comme déjà signalé, le tout se ressent sur l'ensemble de l'oeuvre. On peut penser à l'ambiance générale de l'oeuvre, au côté "oppressant" qui est ici, bien plus anecdotique que sur d'autres titres. Dommage.