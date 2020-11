[Zap' MDCU] Sorties du 18/11/2020: X of Swords

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 18 novembre! En indés, on en termine avec la mini-série Willow chez Boom! et on teste Aggretsuko: Meet her friends chez Oni Press. Chez Marvel, on est toujours plongé dans X of Swords avec Cable et X-Force et on est déçu par Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, Death Metal se poursuit avec son 5ème chapitre et la fin du tie-in dans Justice League, Catwoman et Rorschach continuent de nous accrocher et on a été voir la conclusion de Teen Titans et celle du run de Kelly Sue DeConnick sur Aquaman.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Rorscharch, Chapter 2 Ecrit par Tom King Dessiné par Jorge Fornés Couverture de Jorge Fornés





(1) Aggretsuko Meet Her Friends #1 Ecrit par Cat Farris Dessiné par Lisa Dubois Couverture de Lisa Dubois





(1) X of Swords Chapter 17 Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Joshua Cassara Couverture de Dustin Weaver & Edgar Delgado

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) X of Swords Chapter 19 Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Phil Noto Couverture de Phil Noto





(1) Last Remains Part Four Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Patrick Gleason

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Highway Robbery Ecrit par Ram V Dessiné par Fernando Blanco Couverture de Joëlle Jones





(1) Freshman Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Javier Fernandez Couverture de Bernard Chang





(1) The Deep End Finale Ecrit par Kelly Sue DeConnick Dessiné par Miguel Mendonca Couverture de Robson Rocha & Daniel Henriques

LES GRANDS DE L'INDé