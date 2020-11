Les comics sélectionnés pour Angoulême 2021

Invisible Kingdom et Coda en tête d'affiche

Ce matin s'est tenue la conférence de presse de la 48ème édition du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui se tiendra en 2021. Une conférence "virtuelle" dans le contexte actuel, présentée par le binôme de la programmation artistique Sonia Déchamps et Franky Baloney, qui a confirmé la tenue du festivale sur deux moments de l'année, la remise des prix en janvier, avec quelques expos et animations dans la ville, et la version ouverte au public durant l'été, du 24 au 27 juin 2021, avec notamment l'élection du nouveau grand prix qui succèdera à Emmanuel Guibert.

C'est aussi les sélections officielles qui ont été dévoilées durant cette conférence de presse, avec quelques comics dont le lot, que l'on vous présente.

Tout d'abord, dans la catégorie la plus prestigieuse de la Sélection Officielle, on retrouve :

Invisible Kingdom, T. 1 : Le Sentier - Par G. Willow Wilson et Christian Ward – Hi Comics

Coda – Par Simon Spurrier & Matias Bergara - Glénat Comics

Kent State, quatre morts dans l’Ohio - Par Derf Backderf - Cà et Là

Rusty Brown - Par Chris Ware - Delcourt

Dans la Sélection jeunesse 12-16 ans, on retrouve :

Middlewest, T. 1 : Anger - Par Jorge Corona et Skottie Young - Urban Comics

Le Serment des Lampions - Par Ryan Andrews - Delcourt

Et pour la Sélection Fauve polar SNCF :

Parker : Intégrale - Par Darwyn Cooke et Richard Stark - Dargaud

Bolita - Par Eduardo Risso et Carlos Trillo - Ilatina

À noter que le nouveau Prix des Lycéens piochera lui également parmi les titres de la sélection officielle.

On remarquera qu'aucun comics de super-héros n'a été selectionné cette année, ce qui avait pu être le cas lors des éditions précèdentes, notamment l'an dernier avec plusieurs exemples. HiComics décroche également sa première nomination avec Invisible Kingdom, qui a déjà remporté deux Eisner Awards.