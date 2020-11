[Review VF] Batman Joker War Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Joker War Tome 1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par James Tynion IV et est dessiné par Guillem March, Tony S. Daniel et Jorge Jimenez. Il est sorti le 18 septembre pour 22.50 euros. Il contient les titres US Batman #86-#93.

À présent que la ville de Gotham est libérée du joug de Bane , Batman et Catwoman ont décidé de s'associer pour rendre la Justice dans la ville déchue.

Mais une affaire ancienne qui a impliqué la féline cambrioleuse et les plus grands ennemis du Chevalier Noir menace de refaire surface quand le Designer, un super-vilain oublié, fait sa réapparition. Selina va devoir faire un choix entre ses anciennes et ses nouvelles relations.

Ben, j'aurais pu me précipiter à ta place. Mais tu as été plus rapide. Malgré ta foutue cape.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de situer cet opus dans la continuité Batman. Et une fois n'est pas coutume, cette fois, ce n'est pas bien compliqué. En réalité, vous avez entre les mains les numéros 86 à 94 du titre Batman (oui, la série principale). En d'autres termes, il s'agit donc de la suite de Batman Rebirth tenu jusque-là par Tom King. Alors pourquoi ce changement de titre et cette reprise au tome 1 ? En fait, vous avez plusieurs raisons à cela. Tout dépend de votre point de vue. King a tenu jusque-là en solo (ou presque) Batman. Changer le nom et reprendre au tome 1 est donc une manière de marquer cette coupure scénaristique mais c'est aussi, forcément, plus facile de vendre un tome 1 qu'un tome 13 ou 14 (surtout lorsque les mots Joker et War sont dans le titre). D'un autre côté, la suite du travail de King est également disponible puisqu'il n'a pas définitivement quitté l'univers de Batman . La suite de son histoire se retrouve dans la série nouvellement créée pour l'occasion : Batman/Catwoman (qui, dans un sens, est donc également la suite de Batman Rebirth). Concernant la raison de ce changement, elles sont également multiples. Il a été fait mention de la volonté de DC Comics de donner plus d'importance au couple Batman /Catwoman sous l'ère King mais il y a également quelques bruits de couloirs qui mentionnent le fait que King s'était bien cassé la gueule sur le dernier arc de son run (les cauchemars). Là encore, nous vous laisserons trancher sur le sujet. La contextualisation étant faite, passons au coeur du sujet.

James Tynion IV est un scénariste extrêmement efficace. Il n'est pas souvent mentionné du fait qu'il n'ait pas été sur le titre principal (contrairement à King ou Snyder, par exemple) mais il est un fait pour le moins évident : son crossover Batman / Tortues Ninja n'est pas mauvais et son boulot sur la série Detective Comics a été exemplaire. C'est donc un juste retour des choses de le voir tenter sa chance sur le titre principal. Après, concernant son approche, elle n'est pas forcément sans défaut. Il n'y a peut-être pas autant de claques que pour Detective Comics. Ceci est notamment dû au fait que ce premier tome fasse office d'introduction. De GROSSE introduction. Résultat, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément indispensables et, malheureusement, il y a quelques longueurs. Par contre, il s'agit sans doute ici du seul point négatif. Pour le reste, l'idée du nouveau vilain et de la poignée d'assassin face à Batman est plutôt bonne (classique, mais bonne). Les personnages sont travaillés et intéressants à suivre mais, en plus, le scénariste fait des pieds et des mains pour tenter d'apporter quelque chose de nouveau au Batman Universe mais tout en respectant sa mythologie (c'est devenu tellement rare que c'est clairement à saluer). Un titre qui souffre peut-être de sa comparaison avec Rebirth de King ou Detective Comics de Tynion IV mais qui n'en reste pas moins bon et qui, finalement, offre plus de twists qu'il n'y paraît.

Bien, bien... Je veux casser la baraque, ce coup-ci. Avec lui dedans, de préférence.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est assez difficile de faire des descriptions générales dans le sens où il y a pas moins de cinq artistes qui se passent le relais avec, en toute honnêteté, une certaine coupure graphique à chaque changement. Pour autant, le tout est plutôt bon. Il s'agit quand même de noms connus avec, en tête, Tony Daniel qui, bien qu'il ne soit pas vraiment cité dans la liste des meilleurs dessinateurs, reste quelqu'un qui a toujours "fait le taff" et qui, par ailleurs, a déjà largement fait ses preuves sur l'univers Batman . Et pour ceux qui ne lisent pas entre les lignes, nous allons le dire plus directement : Oui, Tony Daniel est assez souvent mésestimé, placé dans l'ombre d'autres dessinateurs du Batverse tel que Greg Capullo (qui ne démérite pas pour autant). Bien sûr, les autres dessinateurs restent tout aussi impressionnants. Rafael Albuquerque et Jorge Jimenez, pour ne citer qu'eux, font également du très bon boulot.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers alternatives ainsi que les recherches de personnages par Jorge Jimenez.