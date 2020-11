[Sorties Comics] Mercredi 04 Novembre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Cates, Tieri, Bagley, Unzueta



Venom Island continue ! En plus : Le lancement de la série Ravencroft, où l'asile de fous tente de ramener les pires psychopathes de l'univers Marvel sur le droit chemin… Dracula est de la partie ! Et toujours les aventures de Scream!

(Contient les épisodes US Web of Venom: The Good Son, Venom 23, Scream: Curse of Carnage 2 et Ruins of Ravencroft: Dracula, inédits)

Prix : 8.9€