[Zap' MDCU] Sorties du 23/09/2020: Speed Metal

X of Swords: Creation, The Flash et Books of Magic

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 23 septembre! Chez DC Comics, c'est le début de pas mal de fins annoncées avec la conclusion du run de Williamson sur The Flash , mais aussi les derniers numéros de Shazam et Books of Magic. On a aussi été voir Speed Metal, un tie-in à Death Metal et la suite de Suicide Squad. Chez Marvel, on est plutôt sur des numéros spéciaux avec le one-shot Immortal She-Hulk et X of Swords: Creation, premier chapitre du crossover X de cette fin d'année. Chez Image Comics, on arrive bientôt à la conclusion de Gideon Falls qui reste une excellente série.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Speed Metal Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Eddy Barrows & Eber Ferreira Couverture de Howard Porter

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) X of Swords: Creation #1 Ecrit par Jonathan Hickman, Tini Howard Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Finish Line Conclusion Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Howard Porter Couverture de Howard Porter





(1) Suicide Squad #9 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo Couverture de Bruno Redondo





(1) Fries Ecrit par Jeff Loveness Dessiné par Brandon Peterson Couverture de Brandon Peterson