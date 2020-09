Les crossovers Transformers / Retour vers le futur et Transformers / My Little Pony seront édités par Vestron

Et plus encore !

Il y a quelques temps, nous vous annonçions que Vestron comptait mettre en place trois séries autour de Transformers : la série principale, la série parallèle et la série dérivée (news disponible ici). Concernant cette dernière, il avait été expliqué que l'on pourrait y retrouver, finalement, un peu tout et n'importe quoi. Ainsi, nous devrions y trouver des crossovers, des mash-ups, des « what ifs » ou encore des albums one-shots issus des différentes continuités alternatives et passées.

Sachez que nous avons à présent quelques titres concernant cette troisième série. Ainsi, nous pourrons y trouver Transformers / Terminator et Transformers / GI JOE : Revolution, comme déjà annoncés, mais également :

- Transformers / Retour vers le futur

- Transformers / My little pony

- Transformers / GI JOE 1939

- Transformers : Hearts of Steel