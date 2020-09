[Sorties Comics] Vendredi 04 Septembre

Urban Comics

Il aura fallu à Gert quarante longues années de cauchemar pour réaliser que son penchant pour les crimes sanguinolents n'était peut-être pas un atout majeur pour se sortir du guêpier doucereux dans lequel elle s'est fourrée.

Depuis cette épiphanie, elle essaie donc de se racheter une conduite, enchaînant les bonnes actions, les gentillesses et autres déclarations d'affection... Mais n'y aurait-il pas anguille sous roche ?

Contenu vo : I Hate Fairyland Book One (#11-20), soit les tomes 3 et 4 de la précédente édition

Prix : 28€