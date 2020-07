Scott Snyder va s'éloigner des gros projets DC

Actuellement engagé sur l'event Dark Nights : Death Metal, ce projet devrait être le dernier gros projet de Scott Snyder chez DC Comics. Dans une interview à Newsarama, le scénariste a déclaré vouloir prendre du recul à partir de 2021 après une décennie à être l'un des architectes principaux de l'univers, tour à tour sur les titres Batman et Justice League :

Je ne quitte pas les super-héros, mais j'ai besoin de commencer à travailler un peu plus sur mes propres projets. Je continue à écrire des trucs pour DC mais clairement moins qu'auparavant. Je veux donner la chance à d'autres personnes de bosser sur les gros projets DC. Et pour être parfaitement honnête, il y a beaucoup de choses que je souhaite faire en dehors des comics de super-héros.

Scott Snyder précise par la suite que ses futurs récits chez la Distinguée Concurrence seront plus dans la veine de Batman : Last Knight on Earth, publié au sein du DC Black Label, laissant ainsi de côté la continuité principale de l'univers.

Concernant ses projets indépendants, on rappelle que l'auteur a lancé Undiscovered Country il y a plusieurs mois, aux côtés de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli. De plus, la suite d'American Vampire débutera en octobre prochain avec son compère Rafael Albuquerque. Dans son interview, Snyder ne s'est pas arrêté là et tease de futures histoires avec ses collaborateurs favoris :

Rafael Albuquerque, Greg Capullo et moi allons faire beaucoup plus de choses ensemble. Death Metal et American Vampire 1976 sont un moyen plutôt cool de conclure ma décennie chez DC. Mais je ferais d'autres trucs avec eux après cela, tout comme avec Jock et d'autres personnes avec qui j'ai travaillé chez DC, Becky Cloonan pour en citer une parmi tant d'autres.

Pas mal de travail attend donc Scott Snyder mais il faudra sûrement attendre la fin de l'évenement Death Metal pour commencer à entrevoir ce que l'avenir réserve à l'auteur.