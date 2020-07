Scott Snyder présente American Vampire 1976

Quatre ans après la fin du deuxième cycle de la série, American Vampire reprend enfin à partir du mois d'octobre 2020 ! Scott Snyder et Rafael Albuquerque sont de retour pour un nouvel arc narratif en neuf numéros, se déroulant dans les années 70, avec American Vampire 1976.

La série sera désormais publiée sous le Black Label de DC Comics, puisque son ancienne maison Vertigo n'existe plus. On retrouvera Skinner Sweet et Pearl Jones pour une nouvelle histoire que le scénariste présente comme une apothéose de la série, reliant toutes les intrigues, mini-séries et anthologies publiées précèdemment. Snyder révèle que cet arc des années 70 était prévu dès le tout début et présent dans son pitch de la série, il y a dix ans de cela. Ce sera aussi l'arc qui amènera American Vampire dans le présent, les arcs suivants se dérouleront donc à notre époque.

Voici la preview du premier numéro, qui sortira le 20 octobre.