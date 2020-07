[Zap' MDCU] Sorties du 15/07/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 15 juillet! C'est un énorme zap qui vous est proposé cette semaine alors que Marvel sort enfin pas mal de comics après un mois et demi de ralentissement. D'ailleurs, chez cet éditeur, c'est le lancement du crossover Empyre mais aussi le retour de Spider-Woman, Immortal Hulk et Amazing Spider-Man , ainsi que la sortie du one-shot Giant-Size X-Men: Magneto. Chez DC Comics, on a aussi lu le crossover du moment: Dark Nights: Death Metal et on poursuit la lecture de Teen Titans et Metal Men. En indés, on garde les titres habituels: Mighty Morphin Power Rangers et Gideon Falls et on a testé la mini-série Snake Eyes: Deadgame et on a lu la fin de Star Wars Adventures chez IDW.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) Empyre #1 Ecrit par Al Ewing Dessiné par Dan Slott, Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung & Frank Martin





(3) An Anti-Crisis Part 2: Be the Fern Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Greg Capullo & Jonathan Glapion Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion





(1) Part 2: Neon Bible Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Andrea Sorrentino Couverture de Andrea Sorrentino

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) A Certain Amount of Light Ecrit par Al Ewing Dessiné par Mike Hawthorne Couverture de Alex Ross





(1) Spider-Woman #2 Ecrit par Karla Pacheco Dessiné par Pere Pérez Couverture de Jung-Geun Yoon





(1) Beware The Rising Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Kim Jacinto Couverture de Carlos E. Gomez & Morry Hollowell





(1) Giant-Size X-Men: Magneto #1 Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Ramon Pérez Couverture de Ben Oliver

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Fear Ecrit par Robbie Thopson Dessiné par Jesus Merino & Julio Ferreira Couverture de Bernard Chang





(1) Chemical Reactions Ecrit par Dan DiDio Dessiné par Shane Davis Couverture de Shane Davis

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Mighty Morphin Power Rangers #51 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Moises Hidalgo Couverture de Jamal Campbell