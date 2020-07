[Review VF] Prometheus Fire and Stone Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Prometheus Fire and Stone Tome 1. Il est écrit par Paul Tobin et est dessiné par Juan Ferreyra. Il est sorti le 1er juin 2020 pour 16.95 euros.

Le contact avec le Prometheus, envoyé sur LV-223, a été perdu. Les questions sur l'origine de l'homme demeurent sans réponses. En voulant découvrir ce qu'il est advenu de la mission originale, une équipe d'explorateurs scelle son propre destin.

S'il y a bien une saga cinématographique qui peut perturber, c'est bien Alien. Après tout, il s'agit d'une saga futuriste contenant plusieurs opus mais également des spin-off, des prequels et des crossovers. Autant dire que c'est un univers qui peut très bien rebuter. Lorsqu'un nouvel opus sort, que cela soit en film ou en comics, il est donc de bon ton de commencer par une petite remise en contexte. Sans surprise, Prometheus Fire and Stone est directement lié au film Prometheus (qui lui-même est donc le spin-off / préquel du film Alien, le huitième passager). Reste à présent à savoir où il se place dans l'univers de Prometheus. La seule piste que nous donne le quatrième de couverture est la mention d'une "extension du film éponyme", ce qui veut dire beaucoup de choses. Ce n'est qu'au fil de la lecture que nous savons finalement ce qu'il en est. Nous suivons une équipe censée retrouver l'équipe envoyée lors de Prometheus. Il s'agit donc d'une suite du film.

Je veux reprendre la mission de Weyland, la terminer. C'est une quête pour l'humanité.

Fire and Stone est, sur plusieurs points, intimement lié au film Prometheus. Parfois, c'est un point positif. Parfois, c'est déjà un petit peu plus discutable. C'est positif car nous retrouvons plusieurs thèmes forts de l'univers des films. Il y a le thème de l'exploration, bien sûr, mais également le thème de la création. Les dialogues, qui sont plutôt bons, tournent beaucoup autour de ces thèmes et approtent beaucoup à l'oeuvre au sens large. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir également des échanges plus légers.

D'un autre côté, il s'agit d'une approche assez discutable car, dans un sens, le schéma proposé est assez similaire au film qui, lui-même, avait déjà pas mal de similitudes avec le film Alien. Dans un sens, il est donc difficile de ne pas voir de sérieuses redites. Bien sûr, ce n'est pas non plus du copier-coller. De même, on peut très bien mettre cela sur le compte de l'hommage. Tout cela pour dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Quoi qu'il en soit, il est évident que certaines scènes ont une petite touche de déjà vu. En parallèle, il y a également de très bonnes nouvelles idées qui sont mises en avant. La première concerne le début du comics qui passe par une sortie de cryostase (bon ici aussi, il n'y a rien de nouveau mais, pour le coup, il faut dire aussi qu'il est difficile de faire autrement) et la mise en avant d'un reportage vidéo. L'idée est bonne car elle permet, de manière logique et rapidement, d'introduire de manière grossière un petit peu tous les personnages. Et il y en a d'autres comme la mise en avant de nouvelles créatures, les liens directs avec le film. Enfin, et c'est aussi un point important pour les fans de la première heure : tout (ou presque tout) ce qui appartient à la mythologie Alien est présent : Les Xenomorphes, le Facehugger ou encore l'acide.

J'évite de me disputer avec un type portant un flingue.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est pour le moins impressionnant. Il n'y a rien à dire et ce, que cela soit au niveau de la cover, du dessin ou même de la colorisation. Plusieurs cases sortent du lot notamment la toute première qui met en avant les Aliens qui est extrêmement efficace. De manière générale, on notera d'ailleurs que tout ce qui touche aux Aliens est très bon. Entendez par là les Xenomorphes mais également les "nouvelles" créatures à savoir les sortes de singe/alien ou encore les requins/aliens qui possèdent un design très intéressant. La scène avec les créatures aquatiques est vraiment bonne. D'ailleurs, notons que ces affirmations sont valables quel que soit le plan choisi par le dessinateur. C'est-à-dire que les créatures sont impressionnantes si elles sont au premier plan mais elles restent également très bien représentées lorsqu'elles sont en arrière plan. Enfin, même chose du côté des décors qui sont très bons notamment tout ce qui touche à la forêt.

En bonus, vous trouverez une galerie de covers mais aussi et surtout les croquis de Juan Ferreyra. Cette dernière est une partie extrêmement intéressante.