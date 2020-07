Marvel récupère les franchises Alien et Predator

Du côté de l'éditeur Dark Horse depuis plus de trois décennies, avec de nombreux comics à la clé, les franchises Alien et Predator viennent d'être rachetées par Marvel. De toutes nouvelles séries vont donc débarquer et ce dès 2021, l'éditeur a d'ailleurs dévoilé deux teasers réalisés par le dessinateur David Finch.

Même si l'image de Predator laisse penser que ces derniers pourraient être confrontés aux personnages de l'univers Marvel, il semblerait que les deux franchises ne soient pas assimilées aux autres publications mais gardent leur univers dans leur coin. Rien n'empêchera pour autant de voir des crossovers à l'avenir, du genre Alien Vs Predator Vs Avengers. Selon Marvel, "les nouvelles séries présenteront de nouveaux et anciens personnages de la Terre et au-delà dans le but d'explorer des recoins des univers d'Alien et Predator jamais présentés auparavant".

Une nouvelle perte pour Dark Horse en faveur de Marvel, après les franchises Star Wars et Conan. On peut aussi citer l'univers de Buffy The Vampire Slayer, passé chez BOOM Studios!. Ces licences sont publiées en france par l'éditeur Vestron depuis quelques temps, qui devra sans doute laisser la main à Panini Comics, éditeur de Marvel, tout du moins concernant les nouvelles séries.