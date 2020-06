[Review VF] Batman : Last Knight on Earth

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman : Last Knight on Earth écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Il est sorti le 5 juin 2020 pour 17.50€.

Lancé dans un mystérieux jeu de piste à travers Gotham, Batman est neutralisé. Il se réveille dans l'Asile D'Arkham où Alfred lui apprend qu'il en est patient depuis des années et que sa croisade contre le crime n'est qu'un délire de son esprit malade. Mais ce n'est que le début d'une épopée qui va conduire notre héros à traverser un monde désolé, peuplé de visages familiers à jamais traumatisés par une apocalypse dont Batman ignore les origines ! La dernière croisade du Chevalier Noir a commencé.

La team Snyder et Capullo aura clairement eu des bas sur l'univers de Batman . Après avoir démarré en trombe avec un arc autour de nouveaux vilains (la cour des hiboux) et avoir introduit un Joker extrêmement perturbé et sadique, nous avons suivi les deux hommes avec un petit peu moins d'entrain sur les derniers tomes de leur run au sein du New 52. DC Universe retourné pour pas grand-chose, idées confuses, et une volonté de rendre ridiculement complexe des concepts simples auront finalement laissé un goût bien amer dans le coeur des fans. Cette fois encore, l'équipe revient pour conclure leur intervention sur le Chevalier Noir avec une "nouvelle" idée. Notons ici que les guillemets sont tout de même important. Car bien que nous sommes heureux de voir Batman à l'Asile D'Arkham , le scénario au sens large est clairement déjà vu si vous aimez Buffy , le Punisher et Mad Max.

Personne ne vous reproche quoi que ce soit, Bruce. Ni les médecins, ni la ville et certainement pas moi. Tout le monde sait que vous n'aviez pas toute votre tête il y a toutes ces années... Quand vous avez fait... ce que vous avez fait.

Ce qui est assez déroutant dans cette oeuvre, c'est que le scénariste met en place plusieurs promesses avant de partir totalement sur autre chose. C'est à tel point qu'il est assez difficile de juger la direction prise. D'un côté, on nous propose une longue enquête autour d'un univers très différent de celui que l'on connait. D'un autre côté, on nous balance un univers post-apocalyptique sans prévenir. Autant dire que, derrière une certaine originalité, nous avons une prise de décision qui va clairement diviser les fans. Or, c'est une attitude que l'auteur va constamment adopter. Chacune des décisions importantes prises va diviser la communauté, ce qui sous-entend également qu'au final, peu de monde devrait y trouver définitivement son compte. D'autant plus que les choix en question ne sont pas forcément fondamentaux quant au bon fonctionnement de l'histoire.

Dans un sens, nous sommes presque en face d'un "tout ou rien". Il y a peu, Snyder nous offrait une histoire vide dans lequel Batman se baladait et défonçait du méchant. Deux lignes suffisaient à résumer son histoire. Le tout était d'autant plus ridicule du fait que le scénariste en faisait des caisses concernant le processus créatif de son histoire. Là, c'est totalement l'inverse puisque nous avons mille idées qui s'entremêlent. Avec le recul, le travail proposé par le scénariste n'est pas sans rappeler l'approche de Morrison sur certaines de ses oeuvres. Là où cela coince, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'approche de Morrison pour faire du Morrison. Encore faut-il organiser les idées aussi bien que lui et, surtout, avoir une finalité à peu près claire.

L'avantage, c'est que nous nous retrouvons devant une oeuvre assez unique, pour le coup.

S'il te plait, dis-moi... qui a tué le monde ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail de Capullo est toujours aussi efficace. De manière générale, on peut même dire qu'une fois encore, c'est lui qui parvient à faire passer la pillule concernant certaines idées du scénariste. Il s'agit d'un travail sérieux, continue et précis. Plusieurs cases mettant des personnages en gros plan valent clairement le coup d'oeil. Enfin, il a l'occasion de travailler avec son acolyte mais tout en proposant un univers différent de ce qu'il a dû dessiner jusque-là. Le tout nous offre un nouveau panel de décors qui est plus qu'appréciable.