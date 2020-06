[Review VF] House of X / Powers of X 1/4

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de House of X / Powers of X 1/4. L'équipe créative est composée de Hickman, Larraz et Silva. Il est sorti le 3 juin pour 8.99€. Il contient les titres US House of X #1 et Powers of X #1.

La révolution mutante est en marche. Charles Xavier, Magnéto et leurs complices ont conçu un projet incroyable qui bouleversera le destin de l'homo superior. Vous n'allez pas en croire vos yeux.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire le point sur l'objet en lui-même. Panini Comics vous propose ici son tout nouveau kiosque. Un nouvel objet, certes, mais plutôt dans la veine de ce que l'éditeur propose depuis quelques mois déjà. La cover est bien plus épaisse et permet d'avoir un livre un peu plus résistant que les anciens. Ce n'est pas du hardcover et cela n'en sera jamais, mais c'est sans doute un bon juste milieu. On retrouve également les rabats qui avaient également fait leur grand retour il y a quelques mois de cela. Pratique en tant que marque-page (tant que l'on ne met pas trop de poids dessus) mais également pour proposer encore un peu plus de contenu rédactionnel. Nous y reviendrons tout-à-l'heure. Le papier est également de meilleure qualité et permet, encore une fois, d'ajouter un peu plus de points aux revues dans la catégorie "résistance de l'objet". De manière générale, ces différentes caractéristiques font que l'objet reste assez design.

Cette île, vous voyez, est à nous. Et rien qu'à nous. L'Homme n'y est pas le bienvenue.

Concernant le contenu, vous l'aurez compris, nous retrouvons les numéros 1 des séries House of X et Powers of X mais également pas mal de contenu rédactionnel. Ainsi, vous trouverez des mini-biographies de Charles Xavier , Erik Lehnsherr, Scott Summers et Moira MacTaggert, une introduction générale mais également une introduction plus à propos pour commencer la lecture sereinement, la checklist d'avril 2020 et une catégorie intitulée échos multiples qui permet aux membres de la team Panini d'aller encore plus loin dans la réflexion mutante. En voici un petit extrait :

Comme je le soulignais dans l'introduction, les X-Men vivent un moment historique de leur existence. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude des déclarations ronflantes mais, cette fois, ce n'est pas exagéré. L'arrivée de Jonathan Hickman a vraiment tout révolutionné et les histoires que vous venez de lire le prouvent. En l'espace de 90 pages [...] Hickman multiplie les trouvailles, toutes plus étonnantes les unes que les autres...

Pour ce qui est des numéros en eux-mêmes, on ne peut nier que Jonathan Hickman envoie du lourd. Ce n'était clairement pas facile car les changements dans le monde mutant auront été particulièrement significatifs ces derniers mois. Dans les fait, ils n'étaient pas tous bons, mais ils étaient nombreux. Résultat, le scénariste se retrouve avec la mission difficile d'être dans la continuité de tous ces changements tout en évitant de perdre tout le monde en cours de route. Et autant le dire tout de suite, la mission réussie avec brio. Non seulement l'auteur joue parfaitement ses cartes mais en plus, il nous propose des numéros parfaitement accessibles. C'est d'ailleurs cette dynamique qui pourrait être le mot d'ordre de cette oeuvre : mêler avec aisance le vieux et le nouveau. Après tout, nous connaissons tous les personnages mais ils ont, pour la plupart, une nouvelle facette. Ajoutez à cela de nombreux retournements de situation de qualité et des dessins assez exceptionnels, et vous avez une oeuvre dont le contenu tient la route.