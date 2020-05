The Gutter en édition collector

L'annonce est tombée il y a quelques heures. La bande dessinée parodique The Gutter a droit à son édition Collector incluant une hardcover, un cahier de croquis supplémentaire dans la partie bonus, contenant 10 scènes inédites ainsi que des goodies (quatre dessous de verre et un ouvre-bouteille The Gutter). En outre, si vous vous procurez l'un des 200 exemplaires numérotés, vous participez automatiquement à un concours permettant de gagner une chope The Gutter (jusqu'au 30 juin).

The Gutter, édition Collector est vendue au prix de 18,50 €. Les frais de port sont offerts.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Cyril Durr et Sergio Yolfa, voici un petit résumé :

Lorsque les super-héros ne sont pas occupés à sauver le monde, ils ont pour habitude de se retrouver dans leur bar favori, le Gutter, afin de se détendre un peu.



Évidemment, rassembler autant d'encapés souvent caractériels dans un endroit où l'alcool coule à flot n'est pas sans poser problème...



Entre le spleen de certains, mécontents des scénaristes, et les plaisanteries parfois de mauvais goût des autres, les têtes d'affiche des comics se lâchent et se révèlent sous un tout nouveau jour !



Pour ceux qui veulent se procurer l'objet, c'est par ici. Quant à ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez rejoindre le site internet de The Gutter ici. A noter également que MDCU avait effectué la review de la BD il y a déjà quelques temps. Vous la trouverez ici.