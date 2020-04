Une date pour le FCBD France

Et c'est cet été !

En mars dernier, le FCBD était annulé aux Etats-Unis, entrainant l'annulation en France. L'évolution de la pandémie et du confinement ont fait que, de toute façon, il n'aurait pas pu avoir lieu chez nous. Cependant, assez étonnamment, voici que le Free Comic Book Day France annonce une date : l'évènement aura lieu le 4 juillet prochain. Il s'agit ici d'une initiative française, puisque l'équivalent américain n'a pas communiqué pour le moment (et de toute façon, cette date est prise pour autre chose aux Etats-Unis). Il n'y aura donc à cette date que les fascicules prévu pour la France, et dont vous pouvez retrouver la liste ici. Rien de nouveau pour l'organisation, seule la date change.