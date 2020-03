Le FCBD reporté à plus tard

MAJ : Diamond a annoncé un peu prématurement étendre le FCBD au mois de mai. Le distributeur américain change de fusil d'épaule, et déclare désormais un report à plus tard dans l'été. Les titres seront tout de même envoyés dans les prochaines semaines aux magasins, mais la facturation pour le comic shop n'arrivera que la première semaine d'août. Bien que l'équivalent français n'ait fait aucune déclaration pour le moment, il ne serait pas étonnant qu'il se cale sur la nouvelle date américaine.

Le Free Comic Book Day aurait dû offrir ses comics gratuits la journée du samedi 2 mai. Cependant, avec la pandémie en cours, il a été décidé outre-atlantique d'étendre l'évènement sur un mois, ce sera donc le Free Comic Book May. Le but est d'éviter les regroupements de plus de 10 personnes. Enfin, en France, il faudra attendre un peu pour voir si notre version de l'évènement est maintenue, ce qui dépendra surtout de la réouverture des librairies.