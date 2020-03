Les comics gratuits du FCBD France

L'évènement commercial Free Comic Book Day lancé aux Etats-Unis, puis suivi par la France depuis 2014, revient cette année à sa date habituelle, le premier week-end de mai, soit le samedi 2. Pour l'occasion, les librairies BD participantes proposeront des animations, et la possibilité de repartir avec des fascicules gratuits pour le lecteur. Les 14 titres disponibles ont été dévoilés, vous les trouverez ci-dessous :

Ankama proposera un flipbook avec Carbone & Silicium de Mathieu Bablet (sortie : août 2020) et Horseback de David Hasteda (Doggybags) et Nikho (sortie : automne 2020).

Bliss a lancé la publication de titres plus anciens avec la version année 90 d'Archer & Armstrong par Barry Widsor Smith, l’année dernière. Il continue cette année avec Harbinger (1992) par David Lapham, l’auteur de Stray Bullets.

L'éditeur proposera aussi un second fascicule, jeunesse cette fois, dédié à l'autrice Katie O’Neil, avec des extraits du Cercle du Dragon-Thé (sorti), de la Princesse princesse (sortie : mai 2020), du Secret de l’Aquacorne (sortie : novembre 2020) et du Festival du Dragon-Thé (sortie en 2021).

Comme chaque année, Comics Zone proposera un sketchbook de dessinateurs français plus ou moins connus. La thématique de cette année est les parodies d’affiches de films en mode comics.

Le fascicule de Delcourt sera consacré à Blade Runner 2019 (sortie : novembre 2020), écrit par Michael Green, le scénariste du film Blade Runner 2049 et dessiné par Mike Johnson.

L'éditeur proposera aussi un fascicule jeunesse avec le premier chapitre de Bone de Jeff Smith, déjà disponible en intégrale.

Glénat proposera un extrait et des bonus exclusifs d’un album de Lady Mechanika qui sort en fin d’année, avec aussi un extrait de Coda par Simon Spurrier (Six Gun Gorilla, Le Beffroi) et Matias Bergara.

Hi Comics proposera le premier chapitre d'Invisible Kingdom, par G. Willow Wilson et Christian Ward.

Kinaye présentera un titre jeunesse avec La sorcière secrète de Molly Ostertag, suite du Garçon Sorcière proposé l'année dernière.

KI proposera Visions, un récit complet et inédit d'Alan Moore et Juan Jose Ryp, ainsi qu'un conte inédit de Josselin Billard, l’auteur de Les Contes du Givre, et un extrait surprise d'un titre pas encore annoncé par l'éditeur. La couverture sera signée Laurent Lefeuvre.

MTL présentera Mind MGMT (sortie : 19 mars) de Matt Kindt avec 2 épisodes en intégralité.

Panini présentera un flipbook avec d’un côté Spider-Man écrit par J.J. Abrams et son fils et dessiné par Sara Pichelli, et de l'autre, Absolute Carnage par Dony Cates et Ryan Stegman.

L'édtieur proposera aussi un titre jeunesse avec Spider-Man & Venom, un épisode en intégralité de Mariko Tamaki et illustrée par le studio Gurihiru.

Urban proposera Batman : Curse Of The White Knight (sortie : octobre 2020) par Sean Murphy.