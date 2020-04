Plus de 100 auteurs aident les comic shops américains

L'idée vient de Kami Garcia, Brian Michael Bendis, Gwenda Bond, Sam Humphries et Phil Jimenez : lancer une grande vague de ventes aux enchères, sur internet, et dont les bénéfices iront à la Book Industry Charitable Foundation (BINC). Une première initiative avait déjà été lancée par Jim Lee. Cette fois cependant, ce sera plus 100 artistes qui participeront, dont Kelly Sue DeConnick, Marv Wolfman, Geoff Johns, Joe Hill , Scott Snyder, Shannon Hale, Tom King, Gene Luen Yang, Danielle Paige, Jason Aaron, Mark Guggenheim, Bryan Lee O’Malley, Gabriel Picolo, Gail Simone, Brad Meltzer, Ryan North, Paul Levitz, Jeff Lemire, David Mack, Greg Rucka, G. Willow Wilson, James Tynion IV, Cassandra Clare ou Mariko Tamaki.

Le principe est simple, et se passera sur Twitter : les créateurs proposeront des objets en vente avec le hashtag #Creators4Comics, par exemple un dessin original pour un dessinateur. Les enchères se dérouleront en répondant au tweet, et le gagnant versera l'argent directement à la BINC qui se chargera de les répartir aux comic shops américains en difficulté. Tout se passera du 15 au 20 avril, et vous pourrez donc y assister ici : https://twitter.com/hashtag/Creators4Comics, et pour plus de détails, il y a le site de l'évènement : https://www.creators4comics.com/