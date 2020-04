DC vient en aide aux comic shops

WarnerMedia annonce que DC donne 250 000 $ à la Book Industry Charitable Foundation (BINC), une association dont le but est d'aider les comic shops et leurs employés. Le coronavirus se répand aux Etats-Unis, et a un fort impact sur l'industrie des comics, avec des distributeurs et des éditeurs qui fonctionnent au ralenti, voire à l'arrêt. Cette somme servira à la survie des boutiques, notamment grâce un plan d'aide mis en place par l'association spécifiquement pour lutter contre les effets du Covid-19.

En parallèle de ça, Jim Lee, le chef de la création et de l'édition chez DC, met en enchère 60 dessins originaux de personnages DC, afin de soutenir aussi la BINC. Il mettra un sketch par jour sur eBay pendant les 2 prochains mois, et chaque vente durera 3 jours. Pour y participer, ça se passe ici.