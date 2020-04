Pas de report de The Suicide Squad et Gardiens de la Galaxie 3

Suite à une demande sur Twitter, James Gunn a répondu que "pour l'instant, il n'y a aucune raison pour que la date de sortie de The Suicide Squad change". En effet, le tournage était terminé avant le confinement, et ses équipes ont été suffisamment prévoyantes pour pouvoir monter et réaliser la post-production en télétravail. Le film devrait donc arriver le 3 août en salles. Malgré tout Gunn précise que le confinement a ralenti certaines choses, notamment la diffusion d'images officielles et de bandes annonces pour commencer la promotion, mais cela devrait arriver.

Forcément, puisque le réalisateur répond, il lui a été demandé la même chose pour Les Gardiens de la Galaxie vol.3. Là aussi, il répond qu'il n'y a rien de changé pour le moment, même si l'impact ne se verrait pas puisque le film n'a pas encore de date. Cependant, si Disney a changé la plupart des dates de sortie de ses films du MCU, les plus lointains (ceux de 2022) ont gardé leurs dates initiales.