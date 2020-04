Du chamboulement dans les dates du MCU

Nous connaissons la nouvelle date de sortie du film Black Widow : ce sera le 6 novembre 2020, soit l'ancienne date prévue pour The Eternals. Du coup, ce dernier voit sa date décalée au 12 février 2021, précédente date de sortie de... Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ! En conséquence, celui-ci sortira finalement le 7 mai 2021 qui était la date de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Vous avez compris le pincipe, Marvel Studios garde son planning, mais décale tous ses films. Doctor Strange 2 sortira le 5 novembre 2021, ancienne date de Thor: Love and Thunder, qui lui, sortira le 18 février 2022.

Cependant, le prochain film Spider-Man maintient pour le moment sa date du 16 juillet 2021, mais ce choix dépend plus de Sony que de Marvel. Pour Black Panther 2, nous restons de plus sur la date du 8 juillet 2022, et nous apprenons d'ailleurs dans la foulée que Captain Marvel 2 sortira le 6 mai 2022 !

Je précise que toutes ces dates sont les dates américaines, mais elles devraient, à quelques jours près, correspondre aux sorties françaises.