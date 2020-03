Fin de saison repoussée pour The Walking Dead

Le coronavirus ayant mis la production des séries TV à l'arrêt, The Walking Dead ne sera pas en capacité de diffuser la fin de la saison 10 en cours. C'est une question qui va beaucoup se poser : est-ce qu'on arrête la saison en cours et on raccroche les wagons à la prochaine ou est-ce qu'on repousse ? AMC a choisi un mélange des deux, puisque la saison 10 se terminera avec l'épisode 15 du 5 avril, et plus tard dans l'année sera diffusé un épisode spécial pour conclure comme prévu. Pour rappel, un spin-off avait déjà été repoussé, et il y aura une saison 11.