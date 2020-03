Le coronavirus se répand aux Etats-Unis ce qui impacte de nombreux secteurs, dont, bien entendu, ceux du spectacle. Quelques films sont repoussés, comme New Mutants, et des séries TV sont mises en pause en attendant que la crise passe. La plupart sont touchées, mais concernant les adaptations de comics, c'est plus précisement :

Batwoman (The CW)

The Flash (The CW)

(The CW) Riverdale (The CW)

Supergirl (The CW)

Fear the Walking Dead (AMC)

Pennyworth (Epix)

The Walking Dead (TNT)

Y (FX)

The Falcon and the Winter soldier (Disney+)

(Disney+) Lucifer (Netflix)