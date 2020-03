Le film New Mutants repoussé... encore

A cause du coronavirus, le film New Mutants (Les Nouveaux Mutants en VF) a été repoussé par Disney à une date indéterminée. Prévu pour sortir à la base en avril 2018, la date avait déjà été changée pour février 2019, le but étant d'éviter de se téléscoper avec la promotion de Deadpool 2. Un report supplémentaire a alors modifié la date de sortie à août 2019, pour laisser la place à X-Men Dark Phoenix. Et finalement, le film n'a pas pu sortir à cause de l'achat de la Fox par Disney. Alors que la date du 3 avril semblait être bien partie, la pandémie en cours en a décidé autrement. Disney vise toujours une date en 2020 cependant. Les films Mulan et Affamés ont subi le même traitement.