[Sorties Comics] Vendredi 13 Mars

Bien loin de Fableville, Jack Horner est aujourd'hui un vagabond.

Mais un vagabond beau comme un dieu et riche com... Non, pas vraiment riche en fait... mais en passe de l'être ! Du moins s'il met la main sur le trésor inimaginable qui l'attend en Americana ! Mais pour cela, il lui faudra avant tout rassembler les différentes pièces d'un immense puzzle... Et une fois lancé dans cette course folle à l'aventure, Jack risque d'y croiser bon nombre de concurrents, à commencer par Hillary Page. Heureusement, tous les coups fourrés sont permis !

Contenu vo : Jack of Fables Deluxe Edition Book 2 (#17-32)

Prix : 35€