[Sorties Comics] Mercredi 11 Mars

Panini Comics

Les albums MARVEL ANTHOLOGIE permettent de suivre les aventures d’un héros, un vilain ou une équipe à travers plusieurs décennies. Ce tome dévoile tous les secrets d’un groupe de jeunes héros : les Nouveaux Mutants. Découvrez des épisodes cultes et rares et des articles sur les mutants.

(Contient les épisodes US Marvel OGN : The New Mutants, New Mutants (1983) 15, 27, 87, 98-100, New Mutants (2009) 5, 20-21, Marvel Team-Up Annual 6 et X-Men Unlimited (1993) 42, publiés précédemment dans les revues TITANS 73, 147 et 156-158, X-MEN (V1) 85, X-MEN (V2) 9-10 et dans les albums NEW MUTANTS L'INTEGRALE 82-83, JE SUIS DEADPOOL et MARVEL DELUXE : NEW MUTANTS 1 )

Prix : 26€