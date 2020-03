Le contenu de Disney+ en France

La disponibilité du service de streaming Disney+ en France approche à grands pas, et Disney a dévoilé le contenu visible dans notre pays. Concernant la partie comics, donc Marvel, le film le plus récent semble être Doctor Strange sorti le 27 décembre 2016, suivi par Captain America : Civil War. Il y aura les films X-Men de la Fox, avec X-Men Apocalypse pour le plus récent. Pour les séries, Agents of SHIELD ira jusqu'à la saison 5. Des modifications peuvent encore être apportées, mais il ne faut pas s'attendre à de grands changements. Voici la liste complète :

L'annonce a été faite par une série de tweets que vous pouvez consulter. Il y aura aussi beaucoup de Disney, du Star Wars, du National Geographic et quelques contenus de la Fox, comme Les Simpson par exemple. Disney+ arrive le 24 mars prochain chez nous.