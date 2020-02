Punchline, la nouvelle petite amie du Joker ?

La nouvelle direction de la série Batman, sous la houlette du scénariste James Tynion IV, se focalise en grande partie sur le Joker , comme nous avons déjà pu le voir dans les numéros parus, et comme annoncé avec l'arc narratif Joker War. Et un nouvel élément sera ajouté à la mythologie du personnage par le scénariste, avec ce qui semble un remplacement à Harley Quinn, dans le rôle de la compagne du vilain. En effet, le personnage de Punchline s'apprête à débarquer dans la vie du clown maléfique.

Déjà teasée précèdemment, elle fera un apparition avec un simple cameo dans Batman #89, avec de vraiment être introduite dans le Year of the Villain: Hell Arisen #3, numéro également écrit par Tynion IV. Un grand mystère entoure encore ce personnage pour le moment.

Batman #89 par James Tynion IV, Guillem March et Tomeu Morey sort le 19 février et Year of the Villain: Hell Arisen #3, par Tynion IV, Steve Epting, Javier Fernandez et Nick Filardi, le 26 février.