[Sorties Comics] Mercredi 22 Janvier

Delcourt

Scénariste : KIRKMAN Robert, M. GIMPLE Scott

Illustrateur : BURNHAM Chris

Coloriste : FAIRBAIRN Nathan



La nouvelle série de Robert « Invincible » Kirkman et Chris « Batman » Burnham. Un mélange jubilatoire de violence et de courses poursuites survitaminées. Kirkman prouve une fois de plus qu’il en a sous le capot.

Nous vivons dans un monde dangereux. Heureusement, il existe, au sein du gouvernement américain, un groupe au-dessus des lois qui missionne des assassins pour influencer les événements et rendre le monde plus vivable. Attention si vous faites quelque chose de mal ou simplement si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, on pourrait bien décider de donner l’ordre de vous éliminer.

Prix : 17.95€