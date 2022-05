Commencer les comics : Doctor Strange

Rédigé par Alecs le 27 Octobre 2016

Dernière maj faite par Uraphire le 4 mai 2022

Vous avez aimé le film Doctor Strange, et vous cherchez un moyen de prolonger l'aventure en comics ? Ce guide est fait pour vous !

Voici un guide rapide des sorties comics Panini de ce mois-ci tournant autour du célèbre magicien avec un avis rapide de nos rédacteurs. A noter que chaque comics présent dans ce guide fera l'objet d'une review complète dans les jours qui suivent. Bonne lecture !

LES ORIGINES

La première apparition de Stephen Strange remonte à 1963 dans Strange Tales (Vol 1) #110. Il a été créé par Stan Lee et Steve Dikto. Ce n'est que 3 numéros plus tard que ses origines seront révélées dans le Strange Tales (Vol 1) #115, toujours par la même équipe créative. Une version plus moderne de ses origines sera contée plusieurs fois, on peut notamment retenir les mini-séries Docteur Strange - Le Début et La Fin et Docteur Strange - Season One.

LE PERSONNAGE

Doctor Strange, alias Stephen Strange, est un neurochirurgien réputé et arrogant qui perd l'usage de ses mains lors d'un accident de voiture. Ne pouvant plus opérer ses patients, il essayera par tous les moyens d'en récupérer l'usage, il finira par entendre parler de l'Ancien qui pourrait accomplir des miracles. Après un long voyage, il deviendra son élève et sera initié aux arts occultes. Il finira par prendre le rôle de Sorcier Suprême et s'établira à New-York dans le Sanctum Sanctorum. Il fait partie de la longue lignée des Sorciers Suprêmes, des maîtres des arts mystiques chargés de protéger la Terre des menaces magiques et dimensionnelles.

ENTOURAGE

Clea : Nièce de Dormammu, c'est une puissante adepte de la magie noire qui fut la disciple ainsi que la femme de Docteur Strange pendant plusieurs années. Après s'être séparés elle est retournée dans la Dark Dimension, mais elle sert d'allié récurrent à son ex-mari quand il le faut.

Wong : Ancien élève de l'Ancien, il sert de confident, majordome et d'ami à Stephen Strange.

L'Ancien / Yao : L’ancien Sorcier Suprême et maître de Stephen Strange. Il fut tué par Stephen Strange pour empêcher l'invasion de la terre par Shuma-Gorath. Cependant, cela ne marque pas sa fin, il revint plusieurs fois à la vie pour aider son Ancien apprenti.

Doctor Voodo : Un Magicien pratiquant la magie Vaudou avec l'aide du fantôme de son frère qui est lié à lui. Il a souvent servi d'allié à Doctor Strange et est même devenu le Sorcier Suprême pendant un temps. Plus tard, on le retrouve professeur à la Strange Academy.

Zelma Stanton : libraire qui suite à une infection par un Parasite mystique c'est tourné vers Doctor Strange pour l'aider. Après avoir aidé le sorcier contre l'Empirikul, elle devient son assistante. Plus tard elle sera professeur de la Strange Academy.

Bats : Un chien basset hound que Stephen Strange a rencontré quand il était vétérinaire, il l'a enchanté pour lui permettre de parler. Il finit par mourir d'une crise cardiaque. Depuis c'est devenu un chien fantôme qui traîne au Sanctum Sanctorum.

Defenders : Un groupe formé à l'origine avec Hulk, Namor et Silver Surfer ayant affaire à des menaces mystiques et supernaturelles. L'équipe accueillit de nombreux membres et différentes incarnations souvent formées par Doctor Strange

VILAINS

Dormammu : Seigneur de la Dimension Noire, il fait partie d'une race inter-dimensionnelle possédant des pouvoirs surpuissants. Avec sa sœur Umar, il tente très souvent de conquérir la Terre.

Baron Mordo : Ancien élève numéro un de l'Ancien, il prévoyait de le tuer pour devenir le Sorcier Suprême, mais fut stoppé par Stephen Strange. Depuis, il est devenu un ennemi récurrent.

Nightmare : C'est un Démon de la Peur qui se nourrit des Cauchemar qu'il provoque, il est aussi le souverain de la Dimension des rêves.

Shuma-Gorath : Membre des Great Old ones, c'est un démon extra-dimensionnel qui est le maître de plusieurs dimensions et cherche à dominer la Terre.

Mephisto : Un démon considéré comme le Diable qui gouverne l'Enfer. Il est tristement connu pour être derrière l'annulation du mariage de Spider-Man .

Imperator : Leader de l'armée Empirikul, il mène une croisade dans toutes les dimensions pour exterminer la magie étant la cause de la mort de ses parents.

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Doctor Strange

Synopsis : Découvrez toutes les facettes du Docteur Strange dans un luxueux album. À travers une sélection des plus belles aventures du personnage, en solo ou avec les Avengers, vous revivrez ses début, ainsi que les moments les plus marquants de sa carrière. Des histoires psychédéliques, super-héroïques ou tragiques : les aventures du Sorcier Suprême ne laissent jamais indifférent.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : C'est devenu une tradition, à chaque sortie d'un film Marvel, Panini Comics propose une anthologie dédiée au personnage pour faire découvrir au grand public son univers. Avec Docteur Strange, on plonge dans le passé de l'univers Marvel pour lire des épisodes très peu (ou pas du tout) publiés en France. Un bon point d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas le héros, mais le risque de rester sur sa faim guette les lecteurs réguliers de comics.

Points d'entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Docteur Strange - Intégrale

Synopsis : Retrouvez la première apparition du Docteur Strange, ses origines et tous les épisodes de Tales of Suspense de 1963 à 1966 avec l'intégralité des premières aventures du Sorcier Suprême.

(Contient les épisodes US Strange Tales 110-111 et 114-141, publiés précédemment dans les revues ETRANGES AVENTURES 23-25, ECLIPSO 20-43, les albums MARVEL : LES ORIGINES 1 et 4 et 4 inédits)

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (7 tomes paru).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Enfin !!! Après des décennies, le Docteur Strange de Steve Ditko connaît enfin les joies d'une édition digne de ce nom. Ce grand classique des comics des années 60 s'adresse prioritairement aux amateurs car l'univers excentrique et psychédélique du Docteur risque de dérouter certains lecteurs. Un chef-d'oeuvre pour peu que la plume endiablée de Stan Lee et le pinceau inspiré mais faussement naïf de Ditko ne vous troublent pas.

Doctor Strange – Une Réalité à Part (En Rupture)

Synopsis : Armé de sa cape de lévitation et de l’Œil d'Agamotto, le Docteur Strange est le Sorcier Suprême, celui qui défend notre dimension contre les attaques venues d'autres réalités. Sa quête l'emporte parfois bien loin de la Terre, dans des contrées où plus aucune règle humaine ne s'applique.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Vintage.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Le choix de commencer l'album en plein milieu d'une histoire du Docteur Strange est assez étrange, même s'il peut se justifier en cherchant bien. En tout cas, cette conclusion et les récits complets qui suivent méritent qu'on s'y intéresse. Chaque histoire possède un gros twist très bien trouvé, et juste pour ça, la lecture vaut le coup. Après, ce sont des comics qui ont été publiés dans les années 70, donc attendez-vous à un style de narration et un dessin de l'époque. Si ça ne vous gêne pas, l'abum vaut le détour, même si on aurait aimé qu'il soit plus épais, notamment avec le début de la première histoire.

Docteur Strange & Docteur Fatalis – Triomphe & Tourment (En Rupture)

Synopsis : Tous les ans, à la même date, le Docteur Fatalis souscrit au même rituel : affronter les forces du mal pour tenter de sauver l'âme de sa mère. En vain. Mais cette année, un changement de taille se produit : le Docteur Strange est prêt à aider le seigneur de Latvérie. Ensemble, ils vont littéralement affronter l'Enfer. Une édition prestigieuse grand format proposé avec une jaquette qui se déplie pour devenir un poster géant.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

Les avis de MDCU : - Un récit culte publié dans une belle édition prestige, nous ne sommes plus dans le comics basique ou destiné à de nouveaux lecteurs mais presque un roman graphique réservés aux fans aguerris pour qui le nom de Mignola est synonyme de qualité. L'histoire est courte mais excellente et revient sur le passé et les motivations du Docteur Fatalis, vraie star du récit, là où Strange sert d'avantage de témoin et d'outil à Victor Von Doom. Attention donc, si vous voulez lire du Docteur Strange, c'est un excellent récit mais Strange se fait voler la vedette par Fatalis



- Une histoire de très bonne facture de la part de Stern. La relation entre Strange et Fatalis est bien exploitée et il est plaisant de voir Strange se débrouiller en enfer avec sa panoplie de sorts. Les dessins de Mignola correspondent parfaitement à l'ambiance. A acheter si vous aimez le personnage de Strange ou Fatalis et aussi si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le personnage.

Doctor Strange - Le Début et La Fin (En Rupture)

Synopsis : Avide de gloire et de fortune, le Docteur Stephen Strange est un chirurgien renommé. Mais, il est victime d’un terrible accident qui bouleverse son existence. Il va alors suivre les enseignements d’un moine tibétain et devenir le plus grand sorcier de la Terre !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Dark.

Prérequis : Aucun

Les avis de MDCU : - Comment Docteur Strange est devenu maître de la magie ? C'est ce que nous propose de découvrir J. Michael Straczynski dans ce récit qui balaie plusieurs année de ses études de médicine jusqu'à son apprentissage de la magie. On apprend à connaître le protagoniste mais aussi tous les personnages qui évoluent autour de lui. Un récit bien mené même si la fin fait un peu rushé et où tout va assez vite. L'auteur amène de bons retournements de situation. A la partie graphique, on retrouve un Brandon Peterson plus en forme que jamais et bien meilleur que sur ses travaux actuels.

- Modernisation des origines du Doctor Strange par des auteurs de talent, cette réédition tombe à point et saura certainement plus séduire les novices que les planches vintage de Steve Ditko. Le cahier des charges est parfaitement rempli mais il manque à ce récit un supplément d'âme. Le scénariste, habitué à livrer des récits riches en émotions, nous livre ici un produit sans surprise qui ne brillera au Panthéon de ses meilleures oeuvres. Du bon qui aurait dû être meilleur.

Doctor Strange – Le Serment - Must-have

Synopsis : Le Docteur Strange se lance dans l'enquête paranormale la plus importante de sa carrière : il tente d'élucider son propre meurtre ! Son plus fidèle ami étant aux portes de la mort, Strange cherche à recruter un nouvel allié et il va chercher dans un coin inattendu de l'univers Marvel ! Avec cette nouvelle épreuve, le Sorcier Suprême va devoir prouver sa valeur ! Le célèbre scénariste Brian K. Vaughan (Y : Le dernier homme, Saga) a pendant quelque temps posé ses valises chez Marvel. Il a produit durant cette période une série d'oeuvres rapidement devenues cultes comme Runaways, Mystique, The Hood ou encore cette mini-série consacrée au héros qui fera son grand retour sur les écrans au mois de mai.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Mini série de 5 épisodes qui peut être lue sans rien connaître de l'historique du personnage. Ici, Vaughan rend hommage au travail passé de Ditko, et même si l'intention est louable le résultat n'est pas forcément des plus passionnant. La partie graphique est correcte. Mention spéciale à Iron Fist qui joue les guests.

Période All-New, All-Different Marvel :

Doctor Strange – Le Crépuscule De La Magie

Synopsis : Des phénomènes étranges perturbent le quotidien du Doctor Strange : il ne parvient plus à lancer de sorts, des cadavres de Sorciers Suprêmes d’autres réalités sont retrouvés à la pelle. Quel est donc cet Empirikul qui semble menacer le Multivers tout entier ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 4 tomes ou Marvel Omnibus.

Prérequis : Aucun.

Les avis de MDCU : - L'une des petites pépites du relaunch All-New, All-Different Marvel, qui méritait bien son édition librairie, même elle est sûrement motivée par la sortie du film. Aaron continu a faire de très belles choses chez Marvel et nous offre un Strange très humain, au coeur de la magie, sublimé par un Chris Bachalo toujours aussi impressionnant.

- Vous craignez tout ce qui est sorti avant les années 2000 ? Eh bien arrêtez de chercher. Il s'agit ici de la dernière série sur le personnage, et d'une excellente introduction à son univers. Le Docteur nous présente donc son quotidien dans une ambiance proche d'un autre Docteur, celui de la série Dr Who. Les dessins riches de Bachalo colle plutôt bien aux dimensions magiques. On reprochera cependant à l'album de n'être qu'une grosse introduction, Aaron semblant vouloir prendre son temps.



- Il y a une chose de bien lors du relaunch All-New, All-Different Marvel, c'est qu'elle a permis de redonner une série Doctor Strange. De plus, c'est Jason Aaron et Chris Bachalo qui sont en charge du titre, la même team que Wolverine and the X-Men. Vous pouvez d'ores et déjà prévoir que le titre sera de qualité, et vous avez raison ! Aaron nous pose les bases de son run, il nous présente les différents magiciens/sorciers présents, et indique que la magie a un coût. Vous rajoutez un méchant (nouveau) qui vient pour éradiquer tout ce qui touche de près ou de loin à la magie, et vous obtenez un bon point d'entrée dans l'univers du Doctor Strange. Au niveau dessin, Bachalo s'éclate et c'est un régale pour les yeux. Son style correspond très bien à ce genre de série où ça peut partir dans tout les sens. Les scènes d'action sont très bien représentées et l'un des seuls problèmes une fois l'album terminé est d'attendre la suite.

Doctor Strange Tome 5

Synopsis : Coincé dans New York sous un dôme de ténèbres, le Docteur Strange doit protéger la ville des créatures qui rôdent. Il va faire équipe avec des alliés inattendus comme Spider-Woman ou… Wilson Fisk, le Caïd ! Des épisodes en lien avec Secret Empire par le scénariste d'Avengers Arena.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : Doctor Strange.

Les avis de MDCU : A venir

Doctor Strange et Les Sorciers Suprêmes

Synopsis : L’heure est grave. Merlin réunit autour de lui le Docteur Strange et des Sorciers suprêmes venus de toutes les époques. Mais même avec une telle équipe, il n’y a aucune garantie de réussite. Les mages pourraient tout à fait échouer et par conséquent, condamner l'univers.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Très bon récit où chaque Sorcier Suprême est unique et apporte un intérêt différent. L'auteur réussi à proposer des moments touchants et humoristique. Tous cela est mis en valeur par le trait très comic-bookien de Javier Rodriguez avec de superbes idées de mise en pages.

Période Legacy :

Doctor Strange-Legacy

Synopsis : Après avoir perdu un affrontement contre Loki , Stephen Strange a dû laisser sa cape et son titre de Sorcier Suprême au dieu de la Malice. Ce dernier est fasciné par une étrange porte au sein du Sanctuaire Sacré… dont Stephen doit empêcher l’ouverture coûte que coûte !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes ou Marvel Deluxe.

Prérequis : La précédente série Doctor Strange qui continue le statut quo d'Aaron.

L'avis de MDCU : Donny Cates reprend le Sorcier Supreme et que c'est bon ! Loki sorcier suprême, il fallait y penser ! Cates nous écrit une confrontation très intéressante, où Strange n'a pour allié qu'un chien parlant, le peu de pouvoirs qui lui reste et sa tête : des armes suffisantes pour vaincre Loki ? Réponse dans cet excellent premier tome !

Doctor Strange - Damnation

Synopsis : Las Vegas a été dévastée durant l'épopée Secret Empire et le Docteur Strange a décidé de lui redonner sa splendeur d'antan. Une intention louable, en soi, mais qui engendre des dommages collatéraux : Méphisto a ouvert un casino dans la ville et n’a pas l’intention de quitter les lieux. L’ambition du Sorcier Suprême était-elle démesurée ? Et pourra-t-il, même s'il a le soutien des Midnight Sons, se débarrasser du seigneur des enfers ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel ou Marvel Deluxe.

Prérequis : Doctor Strange - Legacy.

L'avis de MDCU : Petit event sympathique, on retrouve quelques moments fun et de bons twist, mais ça n'en fait pas une histoire des plus mémorables. A noter qu'il propose des changements qui ont encore leur impact aujourd'hui.

Période Fresh Start :

Doctor Strange

Synopsis : Le Docteur Strange ne contrôle plus la magie. Le Sorcier Suprême emprunte alors un vaisseau à Tony Stark, et décide de parcourir le cosmos afin de rencontrer d’autres sorciers, de comprendre et de s’inspirer de leurs pratiques. Dans sa quête, il va découvrir une Pierre de l'Infini… Mark Waid (Daredevil) et Jesus Saiz (Captain America) donnent une nouvelle direction au Sorcier Suprême.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 4 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une série divertissante à lire, plusieurs éléments d'intrigues suprennent par moments dans certaines idées. Mark Waid réussi à proposer quelques épisodes solo qui marchent bien mais c’est tout. Si la série part d’un postulat intéressant, au final ça ne dure qu'un arc. L'auteur propose quelques bonnes idées mais n’a pas le temps de les exploiter. Son Doctor Strange est arrogant, surprenant sachant qu'il est sensé être mature et ce n'est pas une réussite, il est plus chiant qu'autre chose. Par contre les dessins sont majestueux Jesus propose des designs innovants, les couleurs sont sublimes nous offrant des pages élégantes à voir.

Doctor Strange : Chirurgien Suprême

Synopsis : C'était inespéré ! Stephen Strange a recouvré l'usage de ses mains et ses talents de chirurgien. Mais le héros peut-il être à la fois le Docteur Strange, Sorcier Suprême, et Stephen Strange, chirurgien suprême ? Les menaces pesant sur notre réalité risquent de décider pour lui. Avec le retour d'un Avenger depuis longtemps disparu ! Nouveau départ pour le Docteur Strange, toujours sous la houlette de Mark Waid qui était déjà scénariste de la précédente série. Il s'agit ici d'une série en six épisodes pouvant être lue indépendamment.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : La précédente série Doctor Strange.

L'avis de MDCU : Comme pour sa précédente série l’idée de Mark Waid est alléchante. C'est intéressant de le voir jongler entre son métier de chirurgien et de sorcier suprême. L'auteur sait proposer 1-2 numéros accrocheur, mais il n’aura pas le temps de développer son pitch puisque cette série fait partie des sacrifiés du COVID, ce qui laisse un goût d'inachevé. Les dessins ont un style marqué donnant un aspect brut aux combats et mets l'emphase sur les effets pyrotechniques.

Strange Academy

Synopsis : Stephen Strange s'est finalement résolu à faire ce qu'il a toujours évité pendant des décennies : ouvrir une école pour les jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier convergent donc vers la Nouvelle-Orléans, ils vont y étudier les Arts Mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la Sorcière Rouge , Magie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances d’accueillir plusieurs générations d’élèves…

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Tu voulais du Harry Potter dans tes comics ? Non ? Tu l'as quand même ! Les fans de Poudlard seront ravis, tout comme les fans de Ramos d'ailleurs. Pour les autres, c'est une autre paire de manches.

La Mort du Docteur Strange

Synopsis : Le Docteur Stephen Strange est le plus grand neurochirurgien du monde et le Sorcier Suprême de la Terre. Il est le seul capable de défendre notre planète contre les menaces surnaturelles et interdimensionnelles. Mais que se passe-t-il lorsqu'il meurt ? Qui pourrait prendre sa place ? Et surtout : qui l'a tué ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Une bonne histoire qui ne restera pas dans les mémoires, mais qui a le mérite d'être originale et de proposer une enquête cohérente et mystérieuse autour de cette fameuse mort du Doctor Strange. Il y a en plus de vraies conséquences pour la suite. Les dessins de Lee Garbett sont très plaisants, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup et c'est appréciable de le voir sur cet évènement.