Twitch du jeudi 06/11 : Imperial, Panini Comics et One World Under Doom, Perceval et plus !

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par notre cycle One World Under Doom en se focalisant sur l'arrivée de l'event en France. Comment Panini Comics va-t-il gérer la chose ? Quel format vont-ils nous proposer ? Quels numéros US ? Nous verrons tout cela en détail. Nous continuerons avec Imperial. L'event Marvel vient tout juste de se terminer. Que vaut-il ? Quelles conséquences pour l'univers cosmique de la maison des idées ? Là aussi, nous allons tout vous expliquer dans le détail. Après, nous basculerons sur Star Wars Visions : Volume 3. Enfin, nous terminerons par un petit débat pour aller dans la continuité de notre avis Kaamelott Deuxième volet - partie 1. Nous tenterons de répondre à la question suivante : Kaamelott sans Perceval... est-ce possible ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

