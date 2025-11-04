[Sorties Comics] Mercredi 05 Novembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour





(1) ALIENS VS. AVENGERS Panini Comics Jonathan Hickman, Esad Ribic



Dans un futur alternatif, des xénomorphes sont accidentellement libérés. Très vite, ces créatures ravagent des planètes entières. La Terre fait partie des mondes envahis, mais tous les humains n’ont pas péri sous leurs crocs et griffes acérées. Dans une cité-forteresse, certains continuent de résister. Bruce Banner et Carol Danvers en font partie.

(Contient les épisodes US Aliens Vs Avengers 2 (2024) 1-4, inédits) Prix : 20.99€ Jonathan Hickman, Esad Ribic



Dans un futur alternatif, des xénomorphes sont accidentellement libérés. Très vite, ces créatures ravagent des planètes entières. La Terre fait partie des mondes envahis, mais tous les humains n’ont pas péri sous leurs crocs et griffes acérées. Dans une cité-forteresse, certains continuent de résister. Bruce Banner et Carol Danvers en font partie.

(Contient les épisodes US Aliens Vs Avengers 2 (2024) 1-4, inédits)



DOOM WORLD 1 (sur 8) Panini Comics

Pas de note Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…



Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.

(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits) Prix : 15€ Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…



Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.

(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)





(1) MARVEL WORLD 1 Panini Comics Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…



Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…

(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits) Prix : 16€ Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…



Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…

(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits)





(1) DOOM WORLD 1 (sur 8, Collector) Panini Comics Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…



Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.

(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits) Prix : 20.99€ Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…



Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.

(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)



Les Tortues Ninja - TMNT L'Intégrale T8 Hi Comics

Pas de note En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d’histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu’elles vont au-devant d’une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d’un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui…



Ce huitième volume de l’intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz. Prix : 39.95€ En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d’histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu’elles vont au-devant d’une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d’un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui…



Ce huitième volume de l’intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz.





(1) ULTIMATE INVASION Panini Comics Jonathan Hickman, Bryan Hitch



Il existait autrefois une Terre parallèle défendue par le groupe des Ultimates, une version paramilitaire des Avengers. Mais cet univers a été dévasté lors d’un cataclysme cosmique, avec comme seuls survivants Miles Morales et le Créateur, un Reed Richards passé du côté obscur. Aujourd’hui emprisonné, ce dernier met au point un plan pour recréer son ancien monde. Retrouvez le récit qui lance le nouvel univers Ultimate dans une édition grand format avec de nombreux bonus dont l'épisode 1 en N&B.

(Contient les épisodes US Ultimate Invasion (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% MARVEL : ULTIMAE INVASION) Prix : 30€ Jonathan Hickman, Bryan Hitch



Il existait autrefois une Terre parallèle défendue par le groupe des Ultimates, une version paramilitaire des Avengers. Mais cet univers a été dévasté lors d’un cataclysme cosmique, avec comme seuls survivants Miles Morales et le Créateur, un Reed Richards passé du côté obscur. Aujourd’hui emprisonné, ce dernier met au point un plan pour recréer son ancien monde. Retrouvez le récit qui lance le nouvel univers Ultimate dans une édition grand format avec de nombreux bonus dont l'épisode 1 en N&B.

(Contient les épisodes US Ultimate Invasion (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% MARVEL : ULTIMAE INVASION)



X-MEN 22 Panini Comics

Pas de note Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…



Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.

(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits) Prix : 16€ Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…



Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.

(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits)



X-MEN 21 Panini Comics

Pas de note Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…



Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.

(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits) Prix : 16€ Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…



Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.

(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits)



MARVEL WORLD 1 (Collector) Panini Comics

Pas de note Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…



Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…

(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits) Prix : 22€ Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…



Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…

(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits)





(1) PREDATOR VS. BLACK PANTHER Panini Comics Benjamin Percy, Chris Allen, Lee Ferguson…



La jungle du Wakanda, où la végétation est si dense que presque aucun rayon de soleil ne parvient à percer, est le théâtre d’un affrontement sans précédent. Une créature extraterrestre a en effet atterri sur les terres de T’Challa. Panthère Noire contre Predators… Qui aura le dernier mot ?

(Contient les épisodes US Predator Versus Black Panther (2024) 1-4, inédits) Prix : 16€ Benjamin Percy, Chris Allen, Lee Ferguson…



La jungle du Wakanda, où la végétation est si dense que presque aucun rayon de soleil ne parvient à percer, est le théâtre d’un affrontement sans précédent. Une créature extraterrestre a en effet atterri sur les terres de T’Challa. Panthère Noire contre Predators… Qui aura le dernier mot ?

(Contient les épisodes US Predator Versus Black Panther (2024) 1-4, inédits)





(3) ULTIMATE SPIDER-MAN T01 Panini Comics Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina



Sur une Terre parallèle, Peter Parker mène une vie tranquille de père de famille, marié à Mary-Jane. Mais Tony Stark contacte Peter et lui révèle que son passé a été modifié par le Créateur. Stark lui remet alors une araignée génétiquement modifiée et un costume à la technologie futuriste afin que Spider-Man fasse enfin son apparition dans cette dimension.

(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 1-12, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 1-6) Prix : 32€ Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina



Sur une Terre parallèle, Peter Parker mène une vie tranquille de père de famille, marié à Mary-Jane. Mais Tony Stark contacte Peter et lui révèle que son passé a été modifié par le Créateur. Stark lui remet alors une araignée génétiquement modifiée et un costume à la technologie futuriste afin que Spider-Man fasse enfin son apparition dans cette dimension.

(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 1-12, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 1-6)





(1) LE LIVRE DE FATALIS (édition limitée) Panini Comics

Pas de note Ed Brubaker, Pablo Raimondi



Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…

(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30) Prix : 25€ Ed Brubaker, Pablo Raimondi



Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…

(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30)



MARVEL ART OF CARLOS PACHECO Panini Comics

Pas de note Carlos Pacheco



Un beau livre pour rendre hommage à l'un des dessinateurs emblématiques de la Maison des Idées. Prix : 30€ Carlos Pacheco



Un beau livre pour rendre hommage à l'un des dessinateurs emblématiques de la Maison des Idées.



X-MEN 22 (Collector) Panini Comics

Pas de note Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…



Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.

(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits) Prix : 22€ Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…



Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.

(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits)



X-MEN 21 (Collector) Panini Comics

Pas de note Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…



Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.

(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits) Prix : 22€ Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…



Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.

(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits)



MARVEL TALES Panini Comics J. Michael Straczynski, Collectif…



Le Docteur Fatalis demande à Rocket Raccoon de l’aider à remonter le temps jusqu’au Big Bang, Volstagg mène Captain America à Asgard, Nick Fury reçoit quant à lui la mission de combattre Fin Fang Foom. Et d'autres histoires aussi incroyables par J. M. Straczynski !

(Contient les épisodes US Doctor Doom & Rocket Raccoon (2025) 1, Captain America & Volstagg (2025) 1, Nick Fury Vs Fin Fang Foom (2025) 1, Hulk & Doctor Strange (2025) 1, Ghost Rider Vs Galactus (2025) 1 et Spider-Man Vs the Sinister Sixteen (2025) 1, inédits) Prix : 22€ J. Michael Straczynski, Collectif…



Le Docteur Fatalis demande à Rocket Raccoon de l’aider à remonter le temps jusqu’au Big Bang, Volstagg mène Captain America à Asgard, Nick Fury reçoit quant à lui la mission de combattre Fin Fang Foom. Et d'autres histoires aussi incroyables par J. M. Straczynski !

(Contient les épisodes US Doctor Doom & Rocket Raccoon (2025) 1, Captain America & Volstagg (2025) 1, Nick Fury Vs Fin Fang Foom (2025) 1, Hulk & Doctor Strange (2025) 1, Ghost Rider Vs Galactus (2025) 1 et Spider-Man Vs the Sinister Sixteen (2025) 1, inédits)



LE LIVRE DE FATALIS Panini Comics

Pas de note Ed Brubaker, Pablo Raimondi



Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…

(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30) Prix : 20.99€ Ed Brubaker, Pablo Raimondi



Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…

(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30)



Criminal Hors-Série - Les acharnés Delcourt Dans ce jeu de destins croisés auquel les auteurs nous ont habitués, on retrouve Jacob, l'auteur de BD aigri, mais aussi Tracy Lawless, de retour en ville après une période en tant que membre des forces spéciales.

A Hollywood, Jacob travaille sur l'adaptation en série télé d'une de ses BD. Rapidement, il se retrouve piégé entre une tante vieillissante et les vautours qui entourent cette industrie. Angie, qui a grandi à l'Undertow, cherche à se venger. Tracy Lawless est de retour en ville après avoir quitté les forces spéciales. Un récit coup de poing autour de l'ambition, de la cupidité et des liens du sang. Prix : 29.95€ Dans ce jeu de destins croisés auquel les auteurs nous ont habitués, on retrouve Jacob, l'auteur de BD aigri, mais aussi Tracy Lawless, de retour en ville après une période en tant que membre des forces spéciales.

A Hollywood, Jacob travaille sur l'adaptation en série télé d'une de ses BD. Rapidement, il se retrouve piégé entre une tante vieillissante et les vautours qui entourent cette industrie. Angie, qui a grandi à l'Undertow, cherche à se venger. Tracy Lawless est de retour en ville après avoir quitté les forces spéciales. Un récit coup de poing autour de l'ambition, de la cupidité et des liens du sang.