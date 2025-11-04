[Sorties Comics] Mercredi 05 Novembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Jonathan Hickman, Esad Ribic
Dans un futur alternatif, des xénomorphes sont accidentellement libérés. Très vite, ces créatures ravagent des planètes entières. La Terre fait partie des mondes envahis, mais tous les humains n’ont pas péri sous leurs crocs et griffes acérées. Dans une cité-forteresse, certains continuent de résister. Bruce Banner et Carol Danvers en font partie.
(Contient les épisodes US Aliens Vs Avengers 2 (2024) 1-4, inédits)
Crossover Marvel avec l'univers Alien par une équipe créative de qualité qui n’hésite pas à utiliser les éléments les plus contestés du lore d’Alien. Le résultat est sérieux avec une touche humoristique propre à Hickman qui fonctionne. On retrouve les fusions improbables à ces crossovers, avec quelques surprises, même si je regrette qu'on n'est pas de réel fin.
En-tout-cas, l'histoire est très bien dessinés avec le trop rare Esad Ribic. L’une des seules réussites de la franchise Alien par Marvel pour l’instant.
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…
Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.
(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)
Nouvelle relance du magazine qui accompagne le nouvel event Marvel annuel. On peut déjà reconnaître qu'il est plus ambitieux que d'habitude par sa durée (9 numéros) et son postulat de base est très intéressant, avec un Dr. Doom nuancé sans oublier son arrogance. Sans compter qu'il est superbement bien dessiné par R.B. Silva. Pour le reste des séries, Avengers continue son chemin, Immortal Thor reste intéressant à lire, Iron Man repart dans ses mauvais travers et je n'ai pas lu Spider-Man.
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…
Fatalis s’est autoproclamé maître du monde. Son objectif, rendre les soins et l’éducation accessibles à tous, n’a pourtant rien de tyrannique. Les Avengers ont-ils vraiment intérêt à l’en empêcher ? De son côté, Iron Man a grand besoin de se construire une nouvelle armure. Quant à Spider-Man, il souhaite retrouver une vie plus tranquille…
(Contient les épisodes US One World Under Doom (2025) 1-2, Iron Man (2024) 1, Amazing Spider-Man (2025) 1, Giant-Size Thor (2024) 1 (I), Avengers (2023) 25 et Immortal Thor (2023) 19, inédits)
Benjamin Percy, Derek Landy, Geoff Shaw, Carlos Magno…
Le monde tel que vous le connaissiez n’est plus. Désormais, une loi s’impose sur toutes les autres : celle de Fatalis ! Sous le règne du nouveau Sorcier Suprême, toutes les nations du globe forment désormais les provinces d’un seul pays, la Latvérie unie. Les héros et héroïnes Marvel doivent alors s’adapter à ce nouveau statu quo.
(Contient les épisodes US Red Hulk (2025) 1, Doctor Strange of Asgard (2025) 1, Thunderbolts: Doomstrike (2025) 1, Doom Academy (2025) 1 et Doom's Division (2025) 1, inédits)
En découvrant les ossements fossiles de Bebop et Rocksteady au musée d’histoire naturelle, les Tortues Ninja ne savent pas qu’elles vont au-devant d’une aventure qui va les faire voyager à travers le temps et le multivers ! En parallèle, les tortues vont devoir sauver Baxter Stockman des griffes d’un nouveau mutant, tandis que Donatello découvre que son ancien corps robotique a gardé sa conscience en lui…
Ce huitième volume de l’intégrale des Tortues Ninja est bardé de récits jamais publiés en France auparavant, avec la mini-série Bebop & Rocksteady ainsi que le spin-off TMNT Universe. De quoi explorer et approfondir les à-côtés du blockbuster conduit par Tom Waltz.
Jonathan Hickman revient pour proposer un récit passionnant malgré quelques imperfections. Son plus gros souci, c’est que ça reste une grosse introduction, mais très bien maîtrisé avec une très bonne mise en scène dans le déroulé de l’action. L’auteur construit ce nouvel univers Ultimate et pose des bases pour les séries à venir avec efficacité. Bryan Hitch malgré sa régularité, c’est le jour et la nuit. On peut avoir des scènes grandioses et des dessins plus inconsistants quand ça concerne des personnages en arrière-plan. Pour cette édition, c’est le même contenu que l’édition 100% Marvel avec quelques bonus en plus dans un format plus grand pour la lecture.
Un début perturbant mais ambitieux pour le nouvel univers Ultimate.
Jonathan Hickman, Bryan Hitch
Il existait autrefois une Terre parallèle défendue par le groupe des Ultimates, une version paramilitaire des Avengers. Mais cet univers a été dévasté lors d’un cataclysme cosmique, avec comme seuls survivants Miles Morales et le Créateur, un Reed Richards passé du côté obscur. Aujourd’hui emprisonné, ce dernier met au point un plan pour recréer son ancien monde. Retrouvez le récit qui lance le nouvel univers Ultimate dans une édition grand format avec de nombreux bonus dont l'épisode 1 en N&B.
(Contient les épisodes US Ultimate Invasion (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% MARVEL : ULTIMAE INVASION)
Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…
Les X-Men de Malicia découvrent un secret ancien tandis que Logan est perturbé par de récentes révélations. Cable voyage dans le temps pour empêcher la destruction du flux temporel. Ego la Planète Vivante appelle Jean Grey à l’aide. Laura Kinney change de vie, le Général Mills fait passer un ultime test de loyauté à Facteur-X et Tornade doit répondre de ses actes devant le FBI.
(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 10, Wolverine (2024) 9, Cable: Love and Chrome (2024) 5, Uncanny X-Men (2024) 14, Phoenix (2024) 11, Laura Kinney: Wolverine (2024) 6, Storm (2024) 8 et Marvel Pride United (2025) 1 (II), inédits)
Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…
Tornade se rend en mission au Brésil. Les X-Men doivent sauver la ville de Merle d'une jeune mutante manipulée par Cassandra Nova. Le Baron Strucker doit faire face à Wolverine, Deadpool, Cable, Chamber et Thunderbird. Psylocke peine à contrôler son esprit, Magie lutte contre son côté sombre et Laura Kinney et Bucky Barnes se battent contre des robots de l'Hydra.
(Contient les épisodes US X-Men (2024) 15, Magik (2024) 4, Weapon X-Men (2025) 3, Psylocke (2024) 6, Storm (2024) 7, Laura Kinney: Wolverine (2024) 5 et Concert of Champions (2025) 1, inédits)
Ryan North, Joe Kelly, R.B. Silva, Pepe Larraz…
Benjamin Percy, Chris Allen, Lee Ferguson…
La jungle du Wakanda, où la végétation est si dense que presque aucun rayon de soleil ne parvient à percer, est le théâtre d’un affrontement sans précédent. Une créature extraterrestre a en effet atterri sur les terres de T’Challa. Panthère Noire contre Predators… Qui aura le dernier mot ?
(Contient les épisodes US Predator Versus Black Panther (2024) 1-4, inédits)
L'univers Ultimate est relancé et Jonathan Hickman récupère Ultimate Spider-Man et ça donne une excellent titre. Peter Parker a sa vie de famille avec MJ et deux enfants, on découvre d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Dans cet univers, c'est Tante May qui est décédée et Oncle Ben qui reste en vie, ce qui change quelques points. Il y a pas mal de surprises, mais la série avance bien et garde un bon rythme. Côté graphique, c'est principalement Marco Checchetto qui assure le dessin et c'est évidemment un gros point positif.
Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina
Sur une Terre parallèle, Peter Parker mène une vie tranquille de père de famille, marié à Mary-Jane. Mais Tony Stark contacte Peter et lui révèle que son passé a été modifié par le Créateur. Stark lui remet alors une araignée génétiquement modifiée et un costume à la technologie futuriste afin que Spider-Man fasse enfin son apparition dans cette dimension.
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2024) 1-12, précédemment publiés dans ULTIMATE UNIVERSE 1-6)
Ed Brubaker, Pablo Raimondi
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Victor Von Fatalis assiste à la mort de ses parents. L’orphelin développe des talents en robotique qu’il utilise pour les venger. Il hérite également des dons de sa mère, une sorcière. Des années plus tard, Fatalis s’envole pour les États-Unis…
(Contient les épisodes US Books of Doom (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL MEGA 30)
Carlos Pacheco
Un beau livre pour rendre hommage à l'un des dessinateurs emblématiques de la Maison des Idées.
Gail Simone, Saladin Ahmed, David Marquez, Robert Quinn…
Jed Mackay, Alyssa Wong, Ryan Stegman, Luciano Vecchio…
J. Michael Straczynski, Collectif…
Le Docteur Fatalis demande à Rocket Raccoon de l’aider à remonter le temps jusqu’au Big Bang, Volstagg mène Captain America à Asgard, Nick Fury reçoit quant à lui la mission de combattre Fin Fang Foom. Et d'autres histoires aussi incroyables par J. M. Straczynski !
(Contient les épisodes US Doctor Doom & Rocket Raccoon (2025) 1, Captain America & Volstagg (2025) 1, Nick Fury Vs Fin Fang Foom (2025) 1, Hulk & Doctor Strange (2025) 1, Ghost Rider Vs Galactus (2025) 1 et Spider-Man Vs the Sinister Sixteen (2025) 1, inédits)
Ed Brubaker, Pablo Raimondi
Dans ce jeu de destins croisés auquel les auteurs nous ont habitués, on retrouve Jacob, l'auteur de BD aigri, mais aussi Tracy Lawless, de retour en ville après une période en tant que membre des forces spéciales.
A Hollywood, Jacob travaille sur l'adaptation en série télé d'une de ses BD. Rapidement, il se retrouve piégé entre une tante vieillissante et les vautours qui entourent cette industrie. Angie, qui a grandi à l'Undertow, cherche à se venger. Tracy Lawless est de retour en ville après avoir quitté les forces spéciales. Un récit coup de poing autour de l'ambition, de la cupidité et des liens du sang.
Changement de braquet pour la série phare de Todd McFarlane ! Un nouveau format et rythme de publication, un nouveau dessinateur avec l'arrivée de Brett Booth, et le début d'une nouvelle ère pour le rejeton des enfers !
Depuis Spawn #100 et la mort de Malebolgia, le trône des enfers demeurait vacant. Les événements survenus dans Spawn #350 (Spawn - Renaissance tome 16) ont révélé que c'est désormais Nyx qui détient le pouvoir. Tout va changer pour Al Simmons et les autres Hellspawns qui l'accompagnaient.
