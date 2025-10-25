  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Urban Limited 2025 : Que nous réserve les trois titres de l'année ?

Urban Limited 2025 : Que nous réserve les trois titres de l'année ?

25 Octobre 2025 par Jeff 0
Urban Limited 2025 : Que nous réserve les trois titres de l'année ?

 

Urban Comics revient à la charge avec trois titres au format plus que premium et au tarif toujours aussi onéreux. On vous dit tout sur la sélection de cette année, si elle est bien et si ça vaut le coup !

 

 

Notre première vidéo sur la collection Urban Limited

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Review VF] Spectateurs

[Review VF] Spectateurs

21 Octobre 2025

Edité par Urban Comics

[Review VF] We stand on guard

[Review VF] We stand on guard

20 Octobre 2025

Edité par Urban Comics

[Review VF] Private Eye

[Review VF] Private Eye

15 Octobre 2025

Edité par Urban Comics

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire