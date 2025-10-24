  1. Accueil
  2. Actualités
  3. La nouvelle série Cyclope est confirmée pour février 2026

La nouvelle série Cyclope est confirmée pour février 2026

24 Octobre 2025 par Jeff 0 bc
La nouvelle série Cyclope est confirmée pour février 2026

Il s'agissait d'une grosse possibilité et c'est à présent confirmé. En février 2026, Cyclope va avoir droit à une nouvelle mini-série. Sobrement intitulée Cyclops, elle sera écrite par Alex Paknadel et dessinée par Roge Antonio. Voici le synopsis :

LE X-MAN A L'ŒIL UNIQUE SE DÉCHAÎNE ! Scott Summers est un mutant qui maîtrise presque totalement ses pouvoirs et ses émotions. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est séparé des X-Men, perdu dans une montagne sauvage sans le viseur qui contrôle ses pouvoirs dévastateurs ? Et pourra-t-il survivre quand Donald Pierce et ses cyborgs, les Reavers, seront à sa poursuite ? C'est l'histoire du leader des X-Men à son extrême sauvagerie !

Le numéro sortira le 11 février 2026 pour 4.99$.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

Spider-Man: No Way Home, Emma Stone déclare qu'Andrew Garfield lui a menti à propos de son retour

24 Octobre 2025

Garfield sait garder un secret

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

Un nouveau titre avec Spider-Man et Venom pour le mois de février

24 Octobre 2025

Le prochain crossover épique entre SPIDER-MAN et VENOM commence ici !

Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

Marvel annonce une nouvelle série autour de X-23

24 Octobre 2025

Avec une multitude de nouveaux héros et vilains

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire