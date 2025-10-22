Escape from Skull Island ou une nouvelle suite à la série animée Skull Island

Titan Comics et l'univers de King Kong, ça continue ! Après le succès de la série animée Skull Island et de sa suite en comics, Return to Skull Island, l'éditeur rempile avec Escape from Skull Island. Et puisqu'une bonne équipe ne change pas, nous retrouvons la même équipe que celle en charge de Return to Skull Island autrement dit : Simon Furman et Christopher Jones.

Voici le synopsis :

DÉCOULANT DE RETURN TO SKULL ISLAND ! UNE CONTINUATION OFFICIELLE DE LA SÉRIE ANIMÉE SKULL ISLAND ! HISTOIRE OFFICIELLE DU CANON SE DÉROULANT DANS LE MONSTERVERSE ! Piégée sur Skull Island, une bande de survivants désespérés lutte contre les horreurs incessantes de la terre tandis qu'une ancienne menace émerge du dessous. Mais alors que le chaos se déchaîne, des flashbacks révèlent la jeunesse tumultueuse de Kong : ses combats, ses pertes et les instincts primitifs qui l'ont façonné pour devenir le souverain de l'île. Maintenant, alors que des hordes de bêtes monstrueuses se rapprochent des humains naufragés, l'ennemi le plus dangereux reprend des forces pour défier une fois de plus le trône de Kong.

Escape from Skull Island #1 sortira le 28 janvier 2026.