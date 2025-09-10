Pas moins de 15 couvertures pour Conan The Barbarian #25

  1. Accueil
10 Septembre 2025 par Adrien L. 0 Bleeding Cool
Conan The Barbarian #25 aura le droit à 15 couvertures lors de sa sortie, le 8 octobre prochain. Pas de blind bag, mais des prix différents et des exclus pour comic shops ou salons sont prévus. Vous trouverez dans la galerie d'images ci-dessous un premier aperçu de ces couvertures. Conan The Barbarian #25 est un numéro spécial écrit par Jim Zub et dessiné par Alex Horley. Il contiendra une histoire complète intitulée Le Nomade : le roi Conan accueille un visiteur étrange aux motivations encore plus étranges. Le souverain d’Aquilonie parviendra-t-il à prouver sa valeur, ou le pouvoir incroyable de ce vagabond énigmatique va-t-il changer le cours de l’Histoire ? Les couvertures sont de Alex Horley, Roberto De La Torre, Doug Braithwaite, Jonas Scharf, Danica Brine, Alfredo Cardona, Mike Rooth et Fernando Dagnino.

Galerie images
