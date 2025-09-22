Titan Comics annonce une nouvelle série Dark Souls pour le mois de décembre

C'est à travers les sollicitations du mois de décembre que l'éditeur Titan Comics a annoncé la chose. Un nouveau comics autour de l'univers de Dark Souls va voir le jour. Intitulé Dark Souls: Mother of Mourning, il sera écrit par George Mann et dessiné par Maan House.

NOUVELLE SÉRIE S'APPUYANT SUR JEU VIDÉO ACCLAMÉ DARK SOULS ! UNE NOUVELLE HISTOIRE SOMBRE AVEC L'ESTHÉTIQUE LÉGENDAIRE DE DARK SOULS ! L'espoir est un sentiment éphémère pour les Chevaliers du Deuil. Mais l'ordre chevaleresque est prêt à tout miser sur leur dernière chance de salut. À la recherche d'un héros pour raviver la flamme, ces chevaliers se tournent vers la Mère des Lys, une sainte momifiée sans âme avec des légendes autour de sa capacité à restaurer l'équilibre dans le monde. Les chevaliers croient que son âme perdue la ressuscitera et leur apportera le champion tant désiré pour les guider vers le réconfort. Mais la folie rôde dans l'esprit de chaque chevalier et cet objectif tant attendu pourrait ne pas être ce qu'il semblait autrefois...

Il sortira le 3 décembre pour 4.99$. La mini-série tiendra en quatre numéros.