Titan Comics fait revivre The Savage Sword of Conan

Titan Comics a repris depuis quelques temps la licence Conan. Afin de fêter le 25ème numéro de la nouvelle série qu'ils ont lancé, Conan the Barbarian (la série Conan Le Barbare de 2024 chez Panini), un numéro spécial est prévu. En effet, Conan the Barbarian #25 est à considérer comme un one-shot et il contiendra plus de pages que d'habitude. Il sortira le 8 octobre avec un scénario de Jim Zub, l'auteur habituel, et des dessins d'Alex Horley. Des couvertures alternatives de Roberto de la Torre, Doug Braithwaite, Jonas Scharf et Danica Brine sont prévues. En voici le synopsis :

THE NOMAD : Conan le Roi accueille un visiteur étrange avec une mission encore plus étrange. Le Souverain d'Aquilonie pourra-t-il prouver sa valeur ou le pouvoir incroyable du mystérieux vagabond changera-t-il le cours de l'histoire ?

Plus intéressant pour les lecteurs assidus, Titan a annoncé la sortie de The Savage Sword of Conan: Reforged #1 le 22 octobre prochain. Il s'agira d'une version repensée de la célèbre revue. Deux couvertures sont prévues, une de Roberto de la Torre et une autre de Boris Valejo, et le magazine devrait faire 64 pages. Voici le synopsis :

REFORGED revitalise le légendaire magazine en noir et blanc avec une restauration inédite des couleurs, apportant une nouvelle profondeur et intensité aux fameuses aventures de Conan. Cette nouvelle série commence avec deux des histoires les plus emblématiques de Conan : Tower of the Elephant avec des illustrations du légendaire John Buscema et Alfredo Alcala, et The Frost-Giant’s Daughter de l'incomparable Barry Windsor-Smith, maintenant recolorées pour capturer pleinement la brutalité majestueuse de l'Âge Hyborien de Robert E. Howard... L'épée est tirée, les batailles font rage, et la légende est reforgée.

Les couvertures se trouvent dans la galerie d'images.