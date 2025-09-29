Plus d'infos sur Minotaur, le nouveau super-vilain de l'univers Batman

C'est lors de la San Diego Comic Con de Malaga que Matt Fraction et Jorge Jimenez ont annoncé la chose. Le super-vilain que leur Batman va affronter sera tout nouveau. Il a d'ores et déjà été teasé par le passé mais cette fois, nous en savons enfin un peu plus. Nommé Minotaur, il porte un masque de taureau et possède sept doigts. Du point de vue du dessinateur, le personnage s'accorde avec d'autres vilains de l'univers connus pour avoir des bizarreries visuelles, un peu comme les créations de feu Ian Fleming. Point intéressant, le personnage n'est pas présenté comme étant quelqu'un qui veut conquérir le monde mais comme quelqu'un qui l'a, secrètement, déjà conquis. Voici les premières images du personnage :

A noter que bien que le personnage ait été créé spécifiquement pour la série, il est prévu qu'il s'installe dans la galerie des super-vilains Batman sur le long terme.