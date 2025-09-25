James Gunn vient-il de teaser Brainiac pour Man of Tomorrow ?

  1. Accueil
25 Septembre 2025 par Jeff 0 Instagram
C'est une image pour le moins intriguante qui a été dévoilée par James Gunn sur son compte Instagram. En effet, le co-président de DC Studios a expliqué qu'il avait terminé le script de Man of Tomorrow. Mais bien sûr, Instagram oblige, l'annonce a été accompagnée d'une image. Là où cela devient intéressant, c'est que sur cette image, nous voyons tout simplement le pavé qu'il a écrit. Et sur la couverture du pavé nous pouvons voir... un cerveau. Pour beaucoup (nous y compris), l'image choisie n'est pas anodine. Il s'agit d'une référence indirecte à Brainiac (brain... donc cerveau en anglais). Voici l'image en question :

Bien sûr, pour certains, l'explication peut-être perchée. Mais pour rappel, il y a de grandes chances pour que le super-vilain soit bien présent dans le film. On vous en a encore parlé en début de mois.

