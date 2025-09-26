James Gunn confirme le retour de The Engineer dans Man of Tomorrow et tease le futur d'Ultraman

  1. Accueil
26 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Il y a trois super-vilains dans le film Superman de James Gunn. Et visiblement, l'histoire n'est terminée pour acuun des droits. En effet, si nous savions d'ores et déjà que Nicholas Hoult allait revenir en Lex Luthor dans Man of Tomorrow, nous ignorions ce qu'il allait advenir des deux autres méchants autrement dit de The Engineer (Maria Gabriela de Faria) et d'Ultraman (David Corenswet). Il y a peu, Gunn s'est exprimé sur le sujet.

 Voici ce qu'il a déclaré :

[Superman a frappé] The Engineer inconsciente. Son rôle dans ce film est terminé. Qu'advient-il du personnage ? Eh bien vous le découvrirez dans le prochain film.

Nous découvrons qu'Ultraman est un clone de Superman. [Dans les comics] Ultraman est de Terre-3, sur laquelle il fait partie du Syndicat du Crime en tant que mauvaise version de Superman. Il y a des similarités ici. Aussi, vous pouvez vous demander Où va Ultraman à la fin du film ? Il l'a envoyé dans un trou noir. Est-ce la fin pour Ultraman ? Je l'ignore.

En somme, The Engineer va revenir bien assez tôt puisqu'elle sera dans Man of Tomorrow. Quant à Ultraman... suspense !

Aviez-vous apprecié ces deux personnages ?

Pour aller plus loin :

 

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


