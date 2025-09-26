James Gunn confirme le retour de The Engineer dans Man of Tomorrow et tease le futur d'Ultraman

Il y a trois super-vilains dans le film Superman de James Gunn. Et visiblement, l'histoire n'est terminée pour acuun des droits. En effet, si nous savions d'ores et déjà que Nicholas Hoult allait revenir en Lex Luthor dans Man of Tomorrow, nous ignorions ce qu'il allait advenir des deux autres méchants autrement dit de The Engineer (Maria Gabriela de Faria) et d'Ultraman (David Corenswet). Il y a peu, Gunn s'est exprimé sur le sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

[Superman a frappé] The Engineer inconsciente. Son rôle dans ce film est terminé. Qu'advient-il du personnage ? Eh bien vous le découvrirez dans le prochain film. Nous découvrons qu'Ultraman est un clone de Superman. [Dans les comics] Ultraman est de Terre-3, sur laquelle il fait partie du Syndicat du Crime en tant que mauvaise version de Superman. Il y a des similarités ici. Aussi, vous pouvez vous demander Où va Ultraman à la fin du film ? Il l'a envoyé dans un trou noir. Est-ce la fin pour Ultraman ? Je l'ignore.

En somme, The Engineer va revenir bien assez tôt puisqu'elle sera dans Man of Tomorrow. Quant à Ultraman... suspense !

Aviez-vous apprecié ces deux personnages ?

