Vault Comics annonce Barbaric: The Long Death

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Vault Comics a annoncé un tout nouveau comics Barbaric. Intitulé Barbaric: The Long Death, le premier numéro est tenu par Michael Moreci, Nathan Gooden et Fabio Marques.

QUI N'A PAS PENSÉ QUE NOUS REVIENDRIONS ? BARBARIC T'AIME ET IL TE DONNE SON COEUR, SOUS LA FORME DE LA LONGUE MORT. Comme nous l'avons promis. Nous sommes de retour avec Barbaric. Et il te donne son coeur, sous la forme de la Longue Mort. Nos héros s'étripent pour se rapprocher des réponses à leurs grandes questions. Owen apprend tout sur sa malédiction, Soren apprend sur sa malédiction, Ax se saoule, les conséquences sont... Barbaric. Comment un homme qui a juré de faire le bien peut-il être aussi violent ?

Sortie en décembre pour 6.99$.

Pour rappel, le titre principal Barbaric est publié en France par Urban Comics. Pour avoir lu, les deux premiers tomes, nous ne pouvons que vous les conseiller. Si la review du premier tome vous intéresse, vous la trouverez ici. A l'époque, nous l'avions résumé en ces termes : Un peu de Conan le barbare, un peu d'Evil Dead et beaucoup de fun avant de lui mettre la note de 4.5/5.

Si vous désirez vous procurer le premier tome et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à cliquer ici.