James Gunn révèle l'horrible conseil qu'il a reçu pour les Gardiens de la Galaxie

21 Septembre 2025 par Jeff 0 CBM
Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Il y a quelques années, James Gunn a presque vécu un conte de fées. Cela s'est passé en plusieurs étapes. La première, Marvel a annoncé un projet Gardiens de la Galaxie pour le MCU. La réponse du public ? Un haussement d'épaules général. Seulement voilà, c'est James Gunn qui récupère le poste de réalisateur et il réalise... bah le film, certes, mais surtout un miracle. Non seulement le film n'a pas à rougir par rapport aux autres films du MCU mais, en plus, pour bon nombre de personnes, il en explose une bonne partie d'un point de vue qualité. La réalisation, le casting, le visuel, la représentation de l'univers, la bande annonce... tout est, le plus souvent, apprécié.

Aujourd'hui, James Gunn est revenu sur cette période en dévoilant ce qu'il considère comme étant peut-être le pire conseil qu'il ait jamais eu. Voici ce qu'il a déclaré :

On m'a dit que personne n'aimerait la bande originale des Gardiens de la Galaxie et que je ferais mieux de changer pour des musiques des années 90 type Britney Spears. Je ne sais pas si c'est le pire conseil que j'ai jamais reçu, mais c'est en tout cas celui dont je me souviens le mieux.

 

Effectivement, lorsque l'on sait combien la bande originale des Gardiens de la Galaxie a été appreciée, on ne peut que comprendre James Gunn. 

Allez, pour le fun :

 

Fiche Technique

Les Gardiens de la Galaxie

Sortie : 13 Aout 2014
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis
  • Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être …

Voir la Fiche

