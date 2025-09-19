Dynamite annonce Red Sonja New Year's Special

La nouvelle nous vient de Nick Barrucci de Dynamite Entertainment. Red Sonja aura droit a un numéro spécial pour marquer la fin de l'année 2025 / le début de l'année 2026. Le numéro sera écrit par Dan Panosian qui a adoré l'idée tandis que les dessins seront de Valeria Burzo.

Une nouvelle année va bientôt débuter — le temps file ! Et la Diablesse avec une Épée est prête à l'accueillir aux côtés des fans dans une nouvelle histoire spéciale. La superstar Dan Panosian mène la charge dans le Red Sonja New Year's Special de décembre ! Red Sonja entrera dans sa 54e année d'épopées continue dans les bandes dessinées et au-delà. Dans sa dernière aventure, elle est convoquée dans un village montagneux reculé. Sous l'éclat menaçant de la Lune Rouge, Sonja se retrouve piégée dans une toile de tromperie, de sacrifice et face à des ennemis meurtriers.

Au cours de son voyage, l'esprit et l'épée de Sonja croiseront une énorme panthère des neiges et sa féroce meute, pour être finalement éclipsés par des géants de glace terrifiants. Avec son esprit rusé et sa féroce capacité au combat, Sonja a-t-elle une chance de changer l'affrontement en prédateur contre prédateur dans son combat brutal pour la survie ? Parfait pour les mois d'hiver, les fans pourront admirer les paysages époustouflants et les créatures le long du chemin de sa dernière quête.

Côté covers, nous en avons une de Joseph Michael Linsner, une de Shannonce Maer et l'incontournable cover cosplay qui, cette fois, mettra la cosplayeuse Ani-Mia en avant. Une cover spéciale blind bag (ndlr : achat à l'aveugle) est également prévue.

