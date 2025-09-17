Dynamite annonce The Terminator: Santa Clause et ce n'est pas une blague

Tu aimes bien Terminator ? Tu aimes bien la magie de noël ? Dynamite a LA solution. Ce dernier a annoncé la sortie de The Terminator: Santa Clause par Paulina Ganucheau et Kendall Goode. Voici ce que l'éditeur Nick Barrucci a déclaré à ce sujet :

Nous nous sommes tous demandé comment le Père Noël a pu passer à passer tous les Terminators, les défenses de Skynet, les drones, l'armement, etc. pour livrer des jouets aux petites filles et petits garçons, n'est-ce pas ? (ndlr : Non. Pas une seconde). Et pourquoi est-ce que je pense que tout ce que les Terminators voudraient livrer, c'est du charbon ? Du charbon qui explose, mais néanmoins, du charbon.

Voici le synopsis :

L'humanité est sur la liste des vilains garnements ! Dans le futur apocalyptique dévasté par la guerre et conquis par les forces de Skynet, la veille de Noël est loin d'être festive. Pourtant, même dans les ruines de la civilisation, avec des gravats et la mort à chaque coin de rue, quelques rares anciens survivants de la Résistance portent la flamme de l'esprit de Noël. Entre deux attaques de drones, les jeunes membres du mouvement sont impatients d'entendre ces contes réconfortants des Noëls passés.

Pour les plus jeunes de la race humaine qui survit avec vigilance, les histoires du joyeux vieux homme en robe rouge rubis qui infiltrait les maisons de tout le monde à travers le globe sont particulièrement intrigantes. Comment a-t-il évité les sentinelles et les chiens de garde ? Quelles techniques d'exfiltration utilisait-il ? Avait-il des yeux rouges scintillants pour assortir son chapeau à fourrure ? En quoi était-il différent des monstres mécaniques imposants qui avancent maintenant sur leurs positions ?

Et enfin les covers signées Goode, Will Robson, Francesco Biagini et Reese Hannigan :