Des nouvelles de The Boys : Mexico !

La série TV The Boys, c'est presque terminé. Mais si vous êtes un visiteur régulier de MDCU, vous n'êtes pas sans savoir que l'univers The Boys, lui, a un bel avenir. The Boys Presents: Diabolical, Gen V, Vought Rising... ce n'est pas les spin-off qui manquent. Pourtant, il y a un projet qui ne faisait plus beaucoup parler de lui : The Boys : Mexico. Rassurez-vous, le créateur de la série Eric Kripke a corrigé cette erreur il y a peu.

Voici ce qu'il a déclaré :

Le pilote est en cours de développement actuellement. C'est super. Je veux dire, qui sait, évidemment personne ne sait, mais je peux assurer que le monde lui-même a les mêmes standards que nos spin-offs. On parle de notre mondre, mais avec une tonalité totalement différente, et c'est super fun. Gael et Diego sont producteurs exécutifs, ce qui est génial et fait qu'ils sont super impliqués. Donc la réponse courte à votre question c'est "on verra", mais je pense que le script est de très bonne qualité.

Bref, ça avance. Comme dirait l'autre, "lentement mais sûrement".

