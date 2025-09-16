Des nouvelles de The Boys : Mexico !

  1. Accueil
16 Septembre 2025
La série TV The Boys, c'est presque terminé. Mais si vous êtes un visiteur régulier de MDCU, vous n'êtes pas sans savoir que l'univers The Boys, lui, a un bel avenir. The Boys Presents: Diabolical, Gen V, Vought Rising... ce n'est pas les spin-off qui manquent. Pourtant, il y a un projet qui ne faisait plus beaucoup parler de lui : The Boys : Mexico. Rassurez-vous, le créateur de la série Eric Kripke a corrigé cette erreur il y a peu.

Voici ce qu'il a déclaré :

Le pilote est en cours de développement actuellement. C'est super. Je veux dire, qui sait, évidemment personne ne sait, mais je peux assurer que le monde lui-même a les mêmes standards que nos spin-offs. On parle de notre mondre, mais avec une tonalité totalement différente, et c'est super fun. Gael et Diego sont producteurs exécutifs, ce qui est génial et fait qu'ils sont super impliqués. Donc la réponse courte à votre question c'est "on verra", mais je pense que le script est de très bonne qualité.

Bref, ça avance. Comme dirait l'autre, "lentement mais sûrement".  

Pour rappel, les comics The Boys sont toujours disponibles à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Fiche Technique

The Boys

Saison : 4
Créée par
  • Seth Rogen, Evan Goldberg
Synopsis

  • Hughie, simple vendeur dans un magasin d'électronique de New-York, voit sa fiancée se faire tuer brutalement par A-Train, un membre des Sept, un groupe de super-héros populaire. Encore sous le choc, il est approché par Billy Butcher, un hommz violent qui lui révèle que Vought International, l'agence qui promeut et défend les Sept, cache au monde les crimes commis par les héros et que ceux-ci sont loin d'être des modèles de vertu. Au même moment, les Sept accueillent une nouvelle recrue, Starlight, qui va découvrir la véritable nature des membres du groupe de l'intérieur.


Voir la Fiche

