  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Nouvelles images pour la saison 2 de Gen V

Nouvelles images pour la saison 2 de Gen V

05 Septembre 2025 par Jeff 0 youtube
Nouvelles images pour la saison 2 de Gen V

Il y a quelques mois, lors de la Comic-Con de San Diego, nous avions eu droit à un premier trailer afin de faire la promotion de la saison 2 de Gen V, spin-off de The Boys. Aujourd'hui, nous avons droit à de nouvelles images grâce à une vidéo reprennant toutes les sorties du mois de septembre sur la plateforme Prime Video.

Voici la vidéo :

 

Pour rappel, les comics The Boys sont toujours disponibles à la vente en format de poche. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une opportunité de suite pour Red Sonja

Une opportunité de suite pour Red Sonja

30 Aout 2025

MCU pour Ma Cottedemaille Universe ?

Votre avis sur Red Sonja

Votre avis sur Red Sonja

28 Aout 2025

Dites-nous tout !

Gen V, spin-off de The Boys, dévoile son planning pour la saison 2

Gen V, spin-off de The Boys, dévoile son planning pour la saison 2

18 Aout 2025

La cadence classique de The Boys est maintenue

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Gen V

Saison : 1
Créée par
  • Eric Kripke
Synopsis

  • Des jeunes gens avec des pouvoirs sont mis à rude épreuve et subissent de nombreux tests au sein de la Godolkin University School of Crimefighting tenue par Vought International.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire